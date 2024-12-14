Окупанти атакували житловий сектор Покровська: пожежі ліквідовано. ФОТОрепортаж

У Покровську Донецької області рятувальники ліквідовують пожежі під обстрілом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, вчора ввечері ворог завдав удару по приватному житловому сектору, внаслідок чого відбулося загорання житлового будинку.

На місці події працювали надзвичайники та локалізували пожежу на площі 225 кв. м.

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Однак, через повторний обстріл та загрозу життю і здоровʼю особового складу, надзвичайники були вимушені призупинити ліквідацію пожежі та повернутися до частини.

На щастя, через обстріли, ніхто не постраждав.