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Донецька область (7548) Покровськ (403) Покровський район (154)

Окупанти атакували житловий сектор Покровська: пожежі ліквідовано. ФОТОрепортаж

У Покровську Донецької області рятувальники ліквідовують пожежі під обстрілом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, вчора ввечері ворог завдав удару по приватному житловому сектору, внаслідок чого відбулося загорання житлового будинку.

На місці події працювали надзвичайники та локалізували пожежу на площі 225 кв. м.

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наслідки атаки на Покровськ
наслідки атаки на Покровськ
наслідки атаки на Покровськ
наслідки атаки на Покровськ

Однак, через повторний обстріл та загрозу життю і здоровʼю особового складу, надзвичайники були вимушені призупинити ліквідацію пожежі та повернутися до частини.

На щастя, через обстріли, ніхто не постраждав.

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У кого-то был красивый большой дом. Жалко людей.
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14.12.2024 12:03 Відповісти
мои знакомые два года назад сделали ремонт, взяли 100 000гр в кредит и провели газ и теперь выехали и даже не звоню сейчас- узнать как дом, просто ужас
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14.12.2024 13:28 Відповісти
Буде Бахмут - 2 ...
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14.12.2024 12:30 Відповісти
щось козирно-оманське не дозволяє Верховному Правителю ЗеВсесвіта випалити дозвОленою зброєю на мільярди долЯрів УСЕ кацапсько-оркське у радіусі 100км на підступах до Покровська-Курахове..
- "чьОтко" ж наголосували собі важку долю ідіоти-експериментатори, особливо моїх рідних, цих сАмих, даунецьких регіонів.. "восім лєт ім дамбілі бамбас"... ...
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14.12.2024 13:23 Відповісти
 
 