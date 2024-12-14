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нагорода (1233) 35 окрема бригада (60) Олександр Сирський (504)

Сирський нагородив воїнів 35 бригади морської піхоти. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час робочої поїздки вручив нагороди віськовослужбовцям 35 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вони ведуть бої на одному з найгарячіших напрямків фронту і є справжнім прикладом відваги і патріотизму, щодня відбиваючи десятки атак російських загарбників.

"Дякую Вам, сильні духом, вмотивовані та вправні воїни. Відзначаю самовідданість кожного, хто хоробро захищає Україну, свій дім та наших людей", - додав Сирський.

нагородження 35 бригади
нагородження 35 бригади
нагородження 35 бригади
нагородження 35 бригади
нагородження 35 бригади
нагородження 35 бригади

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Раніше Сирський зазначав, що на Покровському напрямку наші воїни готуються до можливих дій ворога, втрати РФ стабільно високі.

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Топ коментарі
+2
Цей мучной якийсь кацапський воєнкор який адаптує кацапські казки для української зрадоаудиторії.
"Наші козаки наступали але расіянє їх всіх убили. Всьо пропало, пісєц, пішу на сапогє убітого товаріща"...
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14.12.2024 13:19
+1
Чергове "нестандартне рішення" на Покровському напрямку.
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14.12.2024 12:41
+1
А тих, хто залишився в Лізаветинському мішку, "нагородив" розстрілами та полоном.
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14.12.2024 13:31
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Чергове "нестандартне рішення" на Покровському напрямку.
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14.12.2024 12:41 Відповісти
🇺🇦Покровський напрямок: Наші козаки намагалися контратакувати від Піщаного по посадках у бік Шевченко. Це коштувало багато життів наших бійців, було багато поранених та загиблих. Ми увірвалися до Шевченко і одразу були вибиті звідти, потім почала атакувати русня і вийшла до околиць Піщаного. Ворог дуже сильно підготувався тут, застосовує авіацію, арту та дрони, вибити вже не вийде їх.

Перекидання наших резервів сюди трохи загальмує підарів, від цього їм легко вже не буде! Південніше через яр ворог вийшов до околиць н.п Слов'янка та намагається закріпитися. Загальна мета кнурів, вийти в район Андріївки тим самим розгромити наш Курахівський гарнізон.

🇺🇦Muchnoy Jugend | Підписатися
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14.12.2024 12:42 Відповісти
Цей мучной якийсь кацапський воєнкор який адаптує кацапські казки для української зрадоаудиторії.
"Наші козаки наступали але расіянє їх всіх убили. Всьо пропало, пісєц, пішу на сапогє убітого товаріща"...
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14.12.2024 13:19 Відповісти
героям слава!
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14.12.2024 12:58 Відповісти
"такого женераля, такого женераля
єчо нє помнят здєшніє міста
а фронт трєщал і падал
а фронт трєщал і падал
зємля била сожжона
сожжона і пуста ....."
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14.12.2024 12:58 Відповісти
Полюбуйтесь на цього генерала ! Оце вояка!
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14.12.2024 13:10 Відповісти
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14.12.2024 13:20 Відповісти
Років з тридцять тому їду по Стрийській проти львівської податкової і бачу пікет.Якийсь маланець з червою як буряк мордою в оточенні таких же напівп"яних чмошників задер голову і кричить в мегафон що він чесний,завжди каже правду і платити нічого нікому не буде...Хто то - питаю сусіда а той каже - то Червоненко,погоняло "Червонєц",має завод по виробництву чи то води,чи то пива на Замарстинові,до нього прийшла податкова,а він каже я вже башляю бандитам...Ті кажуть ми тоже бандити (очолював податкову тоді братєльнік Медведчука Сєрьога),тільки інтєлігентні.А Червонець пригнав сюди,така метода,любить,падла,гласність.Тоді він не мав ще стілько значків і мєдальок на груді,і морда була попроще,не така одухотворьонна...
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14.12.2024 13:37 Відповісти
агент ГУР МО в конспірації!
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14.12.2024 14:37 Відповісти
ще один агент ГУР МО (бульбаш Шевченко) уже в СІЗО
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14.12.2024 14:39 Відповісти
А тих, хто залишився в Лізаветинському мішку, "нагородив" розстрілами та полоном.
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14.12.2024 13:31 Відповісти
Все воины героической украинской армии достойны наград , честь вам и хвала, главное, чтобы ваш подвиг никогда не был забыт.
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14.12.2024 18:40 Відповісти
 
 