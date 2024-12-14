Сирський нагородив воїнів 35 бригади морської піхоти. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час робочої поїздки вручив нагороди віськовослужбовцям 35 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вони ведуть бої на одному з найгарячіших напрямків фронту і є справжнім прикладом відваги і патріотизму, щодня відбиваючи десятки атак російських загарбників.

"Дякую Вам, сильні духом, вмотивовані та вправні воїни. Відзначаю самовідданість кожного, хто хоробро захищає Україну, свій дім та наших людей", - додав Сирський.













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Раніше Сирський зазначав, що на Покровському напрямку наші воїни готуються до можливих дій ворога, втрати РФ стабільно високі.