Сирський нагородив воїнів 35 бригади морської піхоти. ФОТОрепортаж
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час робочої поїздки вручив нагороди віськовослужбовцям 35 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.
Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вони ведуть бої на одному з найгарячіших напрямків фронту і є справжнім прикладом відваги і патріотизму, щодня відбиваючи десятки атак російських загарбників.
"Дякую Вам, сильні духом, вмотивовані та вправні воїни. Відзначаю самовідданість кожного, хто хоробро захищає Україну, свій дім та наших людей", - додав Сирський.
Раніше Сирський зазначав, що на Покровському напрямку наші воїни готуються до можливих дій ворога, втрати РФ стабільно високі.
Топ коментарі
+2 Andrew Moon
показати весь коментар14.12.2024 13:19
+1 Gary Grant
показати весь коментар14.12.2024 12:41
+1 Vasily Androshchook
показати весь коментар14.12.2024 13:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Перекидання наших резервів сюди трохи загальмує підарів, від цього їм легко вже не буде! Південніше через яр ворог вийшов до околиць н.п Слов'янка та намагається закріпитися. Загальна мета кнурів, вийти в район Андріївки тим самим розгромити наш Курахівський гарнізон.
🇺🇦Muchnoy Jugend | Підписатися
"Наші козаки наступали але расіянє їх всіх убили. Всьо пропало, пісєц, пішу на сапогє убітого товаріща"...
єчо нє помнят здєшніє міста
а фронт трєщал і падал
а фронт трєщал і падал
зємля била сожжона
сожжона і пуста ....."