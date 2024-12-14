Росіяни захопили будівлю міськради в Кураховому, - DeepState. ФОТО
Російські загарбники вивісили свій прапор на будівлі міської ради в місті Курахове на Донеччині.
Про це ввечері 14 грудня повідомили аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Незважаючи на "офіційну смугу" ОСУВа, ворог продовжує просуватися в глибину Курахового, поступово займаючи центральну частину міста", - пише Telegram-канал.
Зазначається, що на відео, яке поширюють окупанти, видно, як вони бігають повз будинки, знімають українську символіку, яка ще була присутня в центрі та взяли чотирьох воїнів Сил оборони у полон.
Наразі немає офіційної інформації від ЗСУ щодо перебування загарбників у центрі Курахового.
Топ коментарі
+46 Олексій Гедз afc45b03
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+38 zakvova
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+23 Валентин Коваль 7c749467
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Будь ласка, зачекайте...
запишене запише вечірній відосік.
Теперка тіко лишиться все засрати.
Ну за цим у рузьгих не забариться.
Сегодня Украина воюет не только с росией, теоретически она воюет и с теми, кто поддерживает и оправдывает путлера, это вонючий китай и индия, иран и северная корея, белорусия и венгрия и прочие другие недостраны.
більш укріплений рубеж. Але після ось таких відходів
кривава кацапська армія вже захопила стільки наших
рідних українських земель, що їх загальна площа
125 000 кв. км перевищує разом узяті території Угорщини
та Болгарії. А ми все відходимо і відходимо , так скоро
і відходить не буде куди. Тоді все йде до того що вже
вся - вся Україна може стати як одна суцільна Буча.
https://t.me/myro_shnykov/6247?fbclid=IwY2xjawHKYf9leHRuA2FlbQIxMAABHccz51H4hb315Bn8ERQnYC2b5NOscSa5iDfMH3s06Vo6y4H37ieojEcZqQ_aem_PmgYLAhuoxs-GJBYtfGo2g @ "Тепер розглянемо саме Курахове.
Зі сходу у місті розташований доволі великий приватний сектор, у центрі та на півдні - багатоповерхівки.
А ось у західній частині - величезна промзона, де в тому числі розташована Курахівська ТЕС. Вся промка має площу у ~8 кв. км (!) або ж у вісімнадцять (!) Ватиканів чи чотири Монако. Або майже дві площі авдіївського коксохіму. Співставити територію курахівської промки можна з територією вже колишнього меткомбіната Азовсталь у Маріуполі.
Тут головною задачею буде не дати оточити місто, тобто поосунутися до західних околиць Курахового з флангу.
Якщо нашим силам вдаться навʼязати бої за промку та недопустити охоплення західної частини міста, то ви напевне зрозуміли, що очікує ворога там. Тільки з одним важливим уточненням - на Азовсталі кільце охоплення було глибиною у 70-80 км. А в Кураховому його може не бути.
Який висновок?
Бої за Курахове за своїми масштабами можуть стати одними з найбільших за всю війну довжиною у 10+ років. Звичайно, це за умови недопущення охоплення міста, бо тоді доведеться відійти.
Щоб штурмувати Курахове прямо зараз, ворогу потрібне суттєве посилення всього угрупування. Або ж зміщення всіх акцентів з інших напрямків на одне Курахове. По чисельності особового складу ворога це може бути 200-250 тисяч. А то й 300.
В Авдіївці та районі на піку боїв було 115 тисяч о/с з боку ворога.
Причому свіжого о/с на новій та відновленій техніці. А не виснаженого боями довжиною у рік о/с з суттєвими втратами у всіх аспектах.
Так, ворог також виснажується. І так, втрати техніки та суттєві втрати о/с на нього дуже впливають."
Не транслюйте "все пропало" там де його наразі немає: міскрада - це умовний "кінчик букви Г" трохи північніше південного сектору багатоповерхівок, захоплених рашистами за два місяці боїв за місто. І щоби там закріпитись і не отримати контудар з північної частини супротивник проводить дистанційне мінування, створюючи мінне загородження вздовж Запорізького проспекту.
Росіяни окупували ще п'ять населених пунктів на Донеччині, - повідомляє DeepState.
"Ворог окупував Веселий Гай, Єлизаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне, а також просунувся в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого", - повідомили у відомстві.
Також військові повідомляють, що ворог має просування в напрямку населеного пункту Покровськ, а також просунувся в населеному пункті Вовчанськ, на Харківському напрямку та в населеному пункті Торецьк.
Для тих, хто думає, що окупанти зупиняться на адмінкордоні Донецької області, у мене погані новини. Не зупиняться. І Трамп 20 січня не закінчить війну. І якщо ми не зупинено ворога, то він буде просуватися далі і далі.
Володимир Зеленський, а окрім того плана перемоги у вас є ще план оборони? Бо він зараз більш потрібен.
ГУР: Не наємо, як там Курахове, але кореянців ми на Курському напрямку шпілі-вілі, мит молодці!
Зеленський: мовчить, мовчить... За 3-4 дні: кляті західні партнери, вони винні - де наші гроші й усе це?
Генштаб за 3-4 дні: Ми вивели наші підрозділи з Курахова, бо життя нашіх воїнів - найголовніше! Й ще то винен Діпстейт й прочі Бутусови! Перемога буде за нами!