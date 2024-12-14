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Росіяни захопили будівлю міськради в Кураховому, - DeepState. ФОТО

Російські загарбники вивісили свій прапор на будівлі міської ради в місті Курахове на Донеччині.

Про це ввечері 14 грудня повідомили аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на "офіційну смугу" ОСУВа, ворог продовжує просуватися в глибину Курахового, поступово займаючи центральну частину міста", - пише Telegram-канал.

Росіяни захопили будівлю міськради в Кураховому

Зазначається, що на відео, яке поширюють окупанти, видно, як вони бігають повз будинки, знімають українську символіку, яка ще була присутня в центрі та взяли чотирьох воїнів Сил оборони у полон.

Наразі немає офіційної інформації від ЗСУ щодо перебування загарбників у центрі Курахового.

Дивіться також: Росіяни окупували п’ять населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ
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Топ коментарі
+46
А в цей час ішак вирішує продовольчу "проблему" в Сирії.
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14.12.2024 19:36
+38
Вже записав, Сирію буде рятувати
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14.12.2024 19:36
+23
Якшо будуть переговори - все шо здаєм - рашка вже ні заякі коврижки не віддасть
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14.12.2024 19:42
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Зєля з цього приводу запише не запише вечірній відосік.
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14.12.2024 19:34 Відповісти
Вже записав, Сирію буде рятувати
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14.12.2024 19:36 Відповісти
Планує, якщо що, тікати до Дамаску?
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14.12.2024 20:08 Відповісти
Не буде він втікати, це тепер український путін - назавжди
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14.12.2024 21:45 Відповісти
"*****" - це таки да "*****". А Зе - не "*****", він просто клоун.
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14.12.2024 22:20 Відповісти
А в цей час ішак вирішує продовольчу "проблему" в Сирії.
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14.12.2024 19:36 Відповісти
Нет, билять, ща он все дела бросит и займется Кураховым!
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14.12.2024 19:47 Відповісти
Щось знищивши, раша обов'язково тулить на знищеному свого прапора. Такой народний абичяй.
Теперка тіко лишиться все засрати.
Ну за цим у рузьгих не забариться.
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14.12.2024 19:36 Відповісти
У 22 на Київщині вони мітили захоплене не прапорами як зараз, а екскрементами. Захопив, насрав на підлогу чи на стіл, пішов.
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14.12.2024 19:43 Відповісти
Недостовірні доповіді по всій вертикалі ?
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14.12.2024 19:40 Відповісти
Якшо будуть переговори - все шо здаєм - рашка вже ні заякі коврижки не віддасть
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14.12.2024 19:42 Відповісти
Рано или поздно любая война заканчивается, самое главное, чтобы украинцы не забыли, за что погибли их сограждане и не стали в очередной раз лобызаться с рашистским быдлом.
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14.12.2024 19:44 Відповісти
думал об этом, но сейчас, когда еще живы ветераны великой отечественной, которые с русскими боролись против германии- теперь воюем с германией против росии
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14.12.2024 19:50 Відповісти
Сегодня, на всём постсоветском пространстве практически не осталось в живых тех, кто непосредственно участвовал во второй мировой войне, остались только липовые ветераны, у которых грудь в значках ГТО.

Сегодня Украина воюет не только с росией, теоретически она воюет и с теми, кто поддерживает и оправдывает путлера, это вонючий китай и индия, иран и северная корея, белорусия и венгрия и прочие другие недостраны.
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14.12.2024 19:59 Відповісти
Скорее, второй мировой...
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14.12.2024 23:53 Відповісти
Самому молодому ветерану "великой атечесвенной войны" сегодня 97 лет. т.е. если кто-то и жив еще, то пальцах руки фрезеровщика можно пересчитать.
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15.12.2024 01:55 Відповісти
ну фулє, Рейхстаг взяли після кількамісячних боїв мєстного значєнія
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14.12.2024 19:44 Відповісти
Що заважає знести це ганчір'я разом з козлорилим непотрібом?
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14.12.2024 19:45 Відповісти
Снаряди відсиріли. І розвідка не надала координати.
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14.12.2024 19:46 Відповісти
буде ставка - і там єрмак, його шіста шашлик і сирок щось будуть вирішувати як подати за потужність\незламність
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14.12.2024 19:55 Відповісти
Тут вже був кацап полонений,який кацапським калом махав,а потім казав-"А чьто я такого сдєлал?".
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14.12.2024 19:46 Відповісти
Рашисты лезут как безумные невзирая на потери потому что уверены что будут переговоры в их пользу им дадут возможность закрепить за собой окупированные территории. Сколько уже ети переговоры и договорняки натворили беды. Сколько говорилось закрыть пасть и не упоминать даже ето слово переговоры
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14.12.2024 20:10 Відповісти
Для тих кацапів що лізуть-всіляки переговори пох...,воно або лізе,або його "обнуляють" свої ж,а якщо в полон,то "запєнят жопу і атрєжут яічкі-злобниє біндєри",от вони й лізуть,протипіхотні міни це вирішує,по іншому -ніяк,пропаганда діє.
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14.12.2024 20:19 Відповісти
Деякі джерела кажуть що ворожий патріархат роздає кожному прихожанину 8000 гривень. СБУ чим займається ?
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14.12.2024 20:12 Відповісти
Ворожий патріахат, вдавиться і за 8грн.,...
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14.12.2024 20:55 Відповісти
Ці хронологічні допису діпстейту для чого?(й так зрозуміло,що Курахове залишиться ворогові((Питання якою ціною((((
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14.12.2024 20:18 Відповісти
так і до київа дійдуть років за 30
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14.12.2024 20:20 Відповісти
Кажуть те що ЗСУ здали Курахове та відійшли на
більш укріплений рубеж. Але після ось таких відходів
кривава кацапська армія вже захопила стільки наших
рідних українських земель, що їх загальна площа
125 000 кв. км перевищує разом узяті території Угорщини
та Болгарії. А ми все відходимо і відходимо , так скоро
і відходить не буде куди. Тоді все йде до того що вже
вся - вся Україна може стати як одна суцільна Буча.
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14.12.2024 20:34 Відповісти
не скули кацап ))))вот завыл бедолажный ...солдат надо беречь хоть до Киева доползут орки но если сохранить армию то можно и пиз....лей вломить так что уползут обратно и такое уже было в истории. А свои советы дохнуть под фабами и артиллерией оставь для таких же как ты недалеких
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14.12.2024 23:51 Відповісти
Ось що писав український військовий журналіст Богдан Мирошников 7-го жовтня ц.р., тобто більше двох місяців тому:

https://t.me/myro_shnykov/6247?fbclid=IwY2xjawHKYf9leHRuA2FlbQIxMAABHccz51H4hb315Bn8ERQnYC2b5NOscSa5iDfMH3s06Vo6y4H37ieojEcZqQ_aem_PmgYLAhuoxs-GJBYtfGo2g @ "Тепер розглянемо саме Курахове.
Зі сходу у місті розташований доволі великий приватний сектор, у центрі та на півдні - багатоповерхівки.
А ось у західній частині - величезна промзона, де в тому числі розташована Курахівська ТЕС. Вся промка має площу у ~8 кв. км (!) або ж у вісімнадцять (!) Ватиканів чи чотири Монако. Або майже дві площі авдіївського коксохіму. Співставити територію курахівської промки можна з територією вже колишнього меткомбіната Азовсталь у Маріуполі.
Тут головною задачею буде не дати оточити місто, тобто поосунутися до західних околиць Курахового з флангу.
Якщо нашим силам вдаться навʼязати бої за промку та недопустити охоплення західної частини міста, то ви напевне зрозуміли, що очікує ворога там. Тільки з одним важливим уточненням - на Азовсталі кільце охоплення було глибиною у 70-80 км. А в Кураховому його може не бути.

Який висновок?
Бої за Курахове за своїми масштабами можуть стати одними з найбільших за всю війну довжиною у 10+ років. Звичайно, це за умови недопущення охоплення міста, бо тоді доведеться відійти.
Щоб штурмувати Курахове прямо зараз, ворогу потрібне суттєве посилення всього угрупування. Або ж зміщення всіх акцентів з інших напрямків на одне Курахове. По чисельності особового складу ворога це може бути 200-250 тисяч. А то й 300.
В Авдіївці та районі на піку боїв було 115 тисяч о/с з боку ворога.
Причому свіжого о/с на новій та відновленій техніці. А не виснаженого боями довжиною у рік о/с з суттєвими втратами у всіх аспектах.
Так, ворог також виснажується. І так, втрати техніки та суттєві втрати о/с на нього дуже впливають."
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14.12.2024 20:41 Відповісти
Величезний житловий сектор захопили малими групами. На відео міськраду "беруть штурмом" два (!) п*дора. Для промки їм знадобиться 300 тисяч і найбільша битва за 10 років? А потім Богдан скаже, я ж говорив без оточення?
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14.12.2024 21:12 Відповісти
Половину приватного сектору у східній частині Курахового і з десяток висоток південніше вулиці Прокоф'єва Ви називаєте "величезним житловим сектором"?
Не транслюйте "все пропало" там де його наразі немає: міскрада - це умовний "кінчик букви Г" трохи північніше південного сектору багатоповерхівок, захоплених рашистами за два місяці боїв за місто. І щоби там закріпитись і не отримати контудар з північної частини супротивник проводить дистанційне мінування, створюючи мінне загородження вздовж Запорізького проспекту.
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14.12.2024 22:20 Відповісти
Rag or no rag, but it hangs there now. Many people in Ukraine would've preferred that Ukrainian colors were still proudly flying there.
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14.12.2024 20:42 Відповісти
А Зеленському це не цікаво...
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14.12.2024 20:57 Відповісти
Все йде чітко за планом. Після вигнання Залужного, поступово здають Україну. Зразу після відставки треба було згуртуватись всім патріотам журналістам, організовувати прес-конференції, спитати дебільних керівників за всі поразки і втрати ос, робити запити в прокуратуру про зраду. І всім незалежним журналістам об'єднатись і знищити гнилий, брехливий телемарафон, який фінансується за наші гроші. Скільки б дронів додатково було б нашим хлопцям?
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14.12.2024 21:09 Відповісти
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14.12.2024 21:25 Відповісти
Березовый сок
Росіяни окупували ще п'ять населених пунктів на Донеччині, - повідомляє DeepState.

"Ворог окупував Веселий Гай, Єлизаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне, а також просунувся в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого", - повідомили у відомстві.

Також військові повідомляють, що ворог має просування в напрямку населеного пункту Покровськ, а також просунувся в населеному пункті Вовчанськ, на Харківському напрямку та в населеному пункті Торецьк.

Для тих, хто думає, що окупанти зупиняться на адмінкордоні Донецької області, у мене погані новини. Не зупиняться. І Трамп 20 січня не закінчить війну. І якщо ми не зупинено ворога, то він буде просуватися далі і далі.

Володимир Зеленський, а окрім того плана перемоги у вас є ще план оборони? Бо він зараз більш потрібен.
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14.12.2024 21:28 Відповісти
тварь зелена, чекаємо на потужний гундос із цього приводу!! привід же потужний?! ублюдку зелений, я ж не помиляюся?
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14.12.2024 21:33 Відповісти
Генштаб: Звіздеж й провакація... Бої тривають, Курахове стоїть, не ведітесь на провокації!
ГУР: Не наємо, як там Курахове, але кореянців ми на Курському напрямку шпілі-вілі, мит молодці!
Зеленський: мовчить, мовчить... За 3-4 дні: кляті західні партнери, вони винні - де наші гроші й усе це?
Генштаб за 3-4 дні: Ми вивели наші підрозділи з Курахова, бо життя нашіх воїнів - найголовніше! Й ще то винен Діпстейт й прочі Бутусови! Перемога буде за нами!
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14.12.2024 21:54 Відповісти
Єдиних, кого там не вистачає: зеленських-єрмаків-сирських, щоб допомогли здійняти московську ганчірку. З рештою "допомоги" ці мерзотники уже впоралися.
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15.12.2024 15:12 Відповісти
 
 