Росіяни захопили будівлю міськради в Кураховому, - DeepState. ФОТО

Російські загарбники вивісили свій прапор на будівлі міської ради в місті Курахове на Донеччині.

Про це ввечері 14 грудня повідомили аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на "офіційну смугу" ОСУВа, ворог продовжує просуватися в глибину Курахового, поступово займаючи центральну частину міста", - пише Telegram-канал.

Зазначається, що на відео, яке поширюють окупанти, видно, як вони бігають повз будинки, знімають українську символіку, яка ще була присутня в центрі та взяли чотирьох воїнів Сил оборони у полон.

Наразі немає офіційної інформації від ЗСУ щодо перебування загарбників у центрі Курахового.

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