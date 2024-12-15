Пізно ввечері та вранці на Дніпропетровщині працювала ППО: пошкоджені будинки, автівка, газогін та ЛЕП. ФОТО

Російські загарбники ввечері 14 грудня та вранці 15 грудня вчергове атакували Дніпропетровщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальинк Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через російську атаку зачепило приватний сектор у Дніпровському районі. Пошкоджені два будинки, автівка, газогін та лінія електропередач. Без загиблих та постраждалих.

Ввечері та зранку оборонці неба з ПвК "Схід" знищили над регіоном три ворожі шахеди.

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