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обстріл (27070) Дніпропетровська область (106) Дніпровський район (12)

Пізно ввечері та вранці на Дніпропетровщині працювала ППО: пошкоджені будинки, автівка, газогін та ЛЕП. ФОТО

Російські загарбники ввечері 14 грудня та вранці 15 грудня вчергове атакували Дніпропетровщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальинк Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через російську атаку зачепило приватний сектор у Дніпровському районі. Пошкоджені два будинки, автівка, газогін та лінія електропередач. Без загиблих та постраждалих.

Ввечері та зранку оборонці неба з ПвК "Схід" знищили над регіоном три ворожі шахеди.

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Окупанти вдарили по Дніпропровському району
Окупанти вдарили по Дніпропровському району
Окупанти вдарили по Дніпропровському району

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Кацапи-кровожерливі тварини,щоб ви всі виздихали.
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15.12.2024 09:32 Відповісти
Не можна залишати таку назву статті ! Безграмотно ! . Не отримав пояснення від адміністратора
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15.12.2024 16:27 Відповісти
 
 