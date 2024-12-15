Пізно ввечері та вранці на Дніпропетровщині працювала ППО: пошкоджені будинки, автівка, газогін та ЛЕП. ФОТО
Російські загарбники ввечері 14 грудня та вранці 15 грудня вчергове атакували Дніпропетровщину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальинк Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Через російську атаку зачепило приватний сектор у Дніпровському районі. Пошкоджені два будинки, автівка, газогін та лінія електропередач. Без загиблих та постраждалих.
Ввечері та зранку оборонці неба з ПвК "Схід" знищили над регіоном три ворожі шахеди.
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Владимир 6c7a65c1
показати весь коментар15.12.2024 09:32 Відповісти Мені подобається 2
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показати весь коментар15.12.2024 16:27 Відповісти Мені подобається 0
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