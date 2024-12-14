25 разів протягом дня окупанти атакували Нікопольщину: важко поранено жінку, пошкоджено будинки, підприємство, дитсадок, ліцей та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 14 грудня російські війська з артилерії та БпЛА 25 разів били по Нікопольському району Дніпропетровської області, унаслідок чого є поранена та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, агресор атакував Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську та Червоногригорівську громади.

Унаслідок обстрілів поранено 54-річну жінку, її госпіталізували у важкому стані.

Крім того, пошкоджені 7 багатоквартирних та 8 приватних будинків, 2 господарські споруди і 3 гаражі, авто.

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Також понівечені інфраструктура, транспортне підприємство, ліцей, соціальний та позашкільний навчальний заклади, дитсадок. Зачепило лінію електропередач та газогін.













