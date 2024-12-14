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обстріл (27070) Дніпропетровська область (106) Нікопольський район (53) війна в Україні (1102)

25 разів протягом дня окупанти атакували Нікопольщину: важко поранено жінку, пошкоджено будинки, підприємство, дитсадок, ліцей та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 14 грудня російські війська з артилерії та БпЛА 25 разів били по Нікопольському району Дніпропетровської області, унаслідок чого є поранена та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, агресор атакував Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську та Червоногригорівську громади.

Унаслідок обстрілів поранено 54-річну жінку, її госпіталізували у важкому стані.

Обстріли Нікопольщини 14 грудня

Крім того, пошкоджені 7 багатоквартирних та 8 приватних будинків, 2 господарські споруди і 3 гаражі, авто.

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Обстріли Нікопольщини 14 грудня
Обстріли Нікопольщини 14 грудня

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Також понівечені інфраструктура, транспортне підприємство, ліцей, соціальний та позашкільний навчальний заклади, дитсадок. Зачепило лінію електропередач та газогін.

Обстріли Нікопольщини 14 грудня
Обстріли Нікопольщини 14 грудня
Обстріли Нікопольщини 14 грудня
Обстріли Нікопольщини 14 грудня
Обстріли Нікопольщини 14 грудня
Обстріли Нікопольщини 14 грудня
Обстріли Нікопольщини 14 грудня

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