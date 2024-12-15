Вночі та зранку ворог тричі обстріляв територію Сумщини, виникли пожежі, поранено людину. ВІДЕО+ФОТО

Вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 8 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Чупахівська та Середино-Будська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА

Зазначається, по Краснопільській громаді ворог вдарив з артилерії. Чупахівську громаду атаковано "шахедом", внаслідок чого поранення дістав чоловік. Також пошкоджено приватний житловий будинок.

На Середино-Будську громаду рашисти спрямували FPV-дрон. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

За інформацією ДСНС України, 14 грудня ввечері внаслідок ворожих обстрілів на Охтирщині виникла пожежа в приватному домоволодінні. Рятувальники оперативно локалізували займання, запобігши поширенню вогню на три господарчі будівлі.

Пізніше в Шосткинському районі через атаку загорілася приватна оселя. Надзвичайники ліквідували пожежу та захистили господарчу будівлю від пошкодження.





Робота ППО на Сумщині

Сьогодні, 15 грудня у небі над Сумщиною підрозділами ППО області збито 21 ворожий "Шахед". Всього, з початку року наші зенітники ліквідували 699 російських безпілотників.

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