Вночі та зранку ворог тричі обстріляв територію Сумщини, виникли пожежі, поранено людину. ВІДЕО+ФОТО
Вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 8 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Чупахівська та Середино-Будська громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА
Зазначається, по Краснопільській громаді ворог вдарив з артилерії. Чупахівську громаду атаковано "шахедом", внаслідок чого поранення дістав чоловік. Також пошкоджено приватний житловий будинок.
На Середино-Будську громаду рашисти спрямували FPV-дрон. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
За інформацією ДСНС України, 14 грудня ввечері внаслідок ворожих обстрілів на Охтирщині виникла пожежа в приватному домоволодінні. Рятувальники оперативно локалізували займання, запобігши поширенню вогню на три господарчі будівлі.
Пізніше в Шосткинському районі через атаку загорілася приватна оселя. Надзвичайники ліквідували пожежу та захистили господарчу будівлю від пошкодження.
Робота ППО на Сумщині
Сьогодні, 15 грудня у небі над Сумщиною підрозділами ППО області збито 21 ворожий "Шахед". Всього, з початку року наші зенітники ліквідували 699 російських безпілотників.
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