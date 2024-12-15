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Харківська область (204) Богодухівський район (8) Ізюмський район (15) Куп’янський район (26) Борова (4) Куп’янськ (15) Кутьківка (1) війна в Україні (1102)

Наслідки ворожих обстрілів Харківщини: рашисти застосували артилерію, КАБи. Дістала поранення цивільна жінка. ФОТОрепортаж

Протягом 14 грудня ворог вдарив по Куп'янську та Боровій. Вночі атакував КАБами населені пункти Богодухівського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області 

Минулої доби військові РФ  завдали ударів з артилерії по Куп’янську. Внаслідок обстрілу пошкоджена адмінбудівля приватного підприємства.

В селищі Борова Ізюмського району внаслідок ударів двох ворожих КАБів зруйновано будинок та господарчу споруду.

Сьогодні вночі армія РФ скинула керовані авіабомби на населені пункти Богодухівського району. Ворожі боєприпаси влучили по відкритій місцевості біля сіл Карасівка, Стогнії, Баранівка. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Внаслідок ворожої атаки на село Кутьківка Дворічанської громади дістала поранення 54-річна цивільна жінка. Її доставили в лікарню.

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Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина

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