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"Пригоди" двоюрідних братів завершилися біля кордону з Молдовою, - Держприкордонслужба. ФОТО

На Одещині прикордонники зупинили спробу незаконного перетину державного кордону з Молдовою. 

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Затримано групу українців при спробі нелегального перетину кордону з Молдовою

Прикордонники Одеського та Білгород-Дністровського загонів затримали четверо чоловіків, серед яких двоє двоюрідних братів. Вони намагалися перейти до Молдови, керуючись інструкціями організатора нелегальної подорожі.

За даними правоохоронців, чоловіки через соцмережі знайшли посередника, який обіцяв допомогу в незаконному перетині кордону. Вартість послуги оцінювалася у 7 тисяч доларів США, з частковою оплатою наперед - 3 тисячі доларів на криптогаманець, решту ж передбачалося виплатити після перетину кордону.

Затриманих було виявлено завдяки оперативній роботі прикордонників, які отримали інформацію про підготовку правопорушення. Усі четверо були зупинені на підході до кордону.

Правопорушникам висунуто звинувачення за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Справу передано до суду.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) Молдова (2070) ухилянти (900)


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Топ коментарі
+10
На даному етапі я не засуджую цих чолов'яг.
Від влади Зе узурпатора, кожен спасається як може.
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19.12.2024 18:08
+6
Хтось пам"ятає, щоб в передвиборчій програмі зе-лідОра був пункт? :
Я розповім Вам про Україну своєї мрії. Це коли кожен громадянин чоловічої статі може собі дозволити переплисти Тису за 5000-15000 доларів, в залежності від розміру та комфортності надувного матрацу. Причому чоловік може робити це в будь який сезон та час доби.

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19.12.2024 18:14
+4
Держприкордонслужба це золота жила не для бідних!
Взагалі страх втратили хлопаки, безкоштовно хотіли втікти... Ви не депутати, тому доведеця жити по-новому!
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19.12.2024 18:19
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Вид - Двірняжка сциклива, безпородна..
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19.12.2024 18:02 Відповісти
Кацапські агітатори окупували Цензор.
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20.12.2024 05:56 Відповісти
Як не прикро, 75% форумного люду можуть сказати словами Нікуліна з кіно: рєбьята,на іх мєстє должни билі бить ми...
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19.12.2024 18:05 Відповісти
На даному етапі я не засуджую цих чолов'яг.
Від влади Зе узурпатора, кожен спасається як може.
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19.12.2024 18:08 Відповісти
Хлопці в окопах теж спасаються ?
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19.12.2024 18:57 Відповісти
Облом
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19.12.2024 18:12 Відповісти
Хтось пам"ятає, щоб в передвиборчій програмі зе-лідОра був пункт? :
Я розповім Вам про Україну своєї мрії. Це коли кожен громадянин чоловічої статі може собі дозволити переплисти Тису за 5000-15000 доларів, в залежності від розміру та комфортності надувного матрацу. Причому чоловік може робити це в будь який сезон та час доби.

показати весь коментар
19.12.2024 18:14 Відповісти
Держприкордонслужба це золота жила не для бідних!
Взагалі страх втратили хлопаки, безкоштовно хотіли втікти... Ви не депутати, тому доведеця жити по-новому!
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19.12.2024 18:19 Відповісти
"безкоштовно хотіли втікти" - статтю прочитати не спромігся?
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19.12.2024 20:56 Відповісти
Пограничники себе кормушку выстругали: в соцсетях обещают переход, берут бабло, а потом ловят в том месте, которое сами указали
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19.12.2024 18:24 Відповісти
На Закарпатті двоє прикордонників втекли на територію сусідньої країни під час служби і не повернулись. Суд оштрафував за це інспектора, який мав би проконтролювати по рації їхнє місце перебування.
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19.12.2024 18:57 Відповісти
От який з них толк на нулі?
Коли починається стрілкотня і
ворог намагається штурмувать
наші позиції рано вранці,по темному.
Воно заб'ється в вугол і тримтітиме..
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19.12.2024 19:15 Відповісти
Чому тремтітиме? Вони просто втечуть в сзч. Вже сотні тисяч втекли, і ще тікатимуть
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19.12.2024 20:09 Відповісти
бачу ти аж до Польщі добіг, мабуть щоб в Український легіон записатись?
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19.12.2024 20:57 Відповісти
там всі тремтять, і всі реагують по різному, за тремтіння чи обісцяні штани, там ніхто нікому слова не скаже! краще закрийте рота, коли взагалі не розумієте що там і як!
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19.12.2024 20:59 Відповісти
почему не пишут новости про все админпорушення - на кого составили протокол за невключенные фары или непристегнутый ремень? интересно же
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19.12.2024 21:02 Відповісти
 
 