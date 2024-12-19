"Пригоди" двоюрідних братів завершилися біля кордону з Молдовою, - Держприкордонслужба. ФОТО

На Одещині прикордонники зупинили спробу незаконного перетину державного кордону з Молдовою.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Прикордонники Одеського та Білгород-Дністровського загонів затримали четверо чоловіків, серед яких двоє двоюрідних братів. Вони намагалися перейти до Молдови, керуючись інструкціями організатора нелегальної подорожі.

За даними правоохоронців, чоловіки через соцмережі знайшли посередника, який обіцяв допомогу в незаконному перетині кордону. Вартість послуги оцінювалася у 7 тисяч доларів США, з частковою оплатою наперед - 3 тисячі доларів на криптогаманець, решту ж передбачалося виплатити після перетину кордону.

Затриманих було виявлено завдяки оперативній роботі прикордонників, які отримали інформацію про підготовку правопорушення. Усі четверо були зупинені на підході до кордону.

Правопорушникам висунуто звинувачення за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Справу передано до суду.

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