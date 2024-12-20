Залужний видав мемуари "Моя війна": особистий погляд на шлях до головнокомандувача. ФОТО

Книга Валерія Залужного, колишнього головнокомандувача ЗСУ, під назвою "Моя війна" вийшла у видавництві "Вавилонська бібліотека" в Івано-Франківську.

Про це він заявив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

У своїх мемуарах генерал розповідає історію свого життя, яка поєднує його особисті випробування і події, що передували повномасштабному вторгненню Росії в Україну.

Що особливого в книзі?

"Моя війна" є не лише розповіддю про кар’єрний шлях військового, а й про долання страхів, перешкод та життєвих викликів.

"Це - книга-розповідь для молоді, якій я хочу донести важливу істину: у житті можливо все, якщо ти дуже цього хочеш. Мрійте і йдіть до своєї мрії! Це - книга про мою війну. По-перше, війну з власними страхами, які не дають щось робити. По-друге, війну з людьми, які перешкоджають досягати мети. І нарешті - війну з обставинами, які стають перепонами у житті", - написав Залужний.

Книга стала першою частиною трилогії. У майбутньому вийдуть також:

"Наша війна"

"Їхня війна"

Робота над книгою

Залужний почав працювати над книгою в березні 2023 року. Перші рукописи редагувала його дружина. Мемуари охоплюють період від дитинства до перших місяців після початку повномасштабної війни.

Інші літературні проєкти Залужного

Це не перший літературний досвід Валерія Залужного. Він написав передмову до антології "Воєнний стан" (Meridian Czernowitz), а також є головним героєм книги Людмили Долгоновської "Залізний генерал. Уроки людяності", виданої "Vivat".

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