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Новини Фото Війна
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Залужний видав мемуари "Моя війна": особистий погляд на шлях до головнокомандувача. ФОТО

Книга Валерія Залужного, колишнього головнокомандувача ЗСУ, під назвою "Моя війна" вийшла у видавництві "Вавилонська бібліотека" в Івано-Франківську.

Про це він заявив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

У своїх мемуарах генерал розповідає історію свого життя, яка поєднує його особисті випробування і події, що передували повномасштабному вторгненню Росії в Україну.

"Моя війна" Валерія Залужного: нова книга від франківського видавництва

Що особливого в книзі?

"Моя війна" є не лише розповіддю про кар’єрний шлях військового, а й про долання страхів, перешкод та життєвих викликів. 

"Це - книга-розповідь для молоді, якій я хочу донести важливу істину: у житті можливо все, якщо ти дуже цього хочеш. Мрійте і йдіть до своєї мрії! Це - книга про мою війну. По-перше, війну з власними страхами, які не дають щось робити. По-друге, війну з людьми, які перешкоджають досягати мети. І нарешті - війну з обставинами, які стають перепонами у житті", - написав Залужний.

Книга стала першою частиною трилогії. У майбутньому вийдуть також:

  • "Наша війна"
  • "Їхня війна"

Робота над книгою

Залужний почав працювати над книгою в березні 2023 року. Перші рукописи редагувала його дружина. Мемуари охоплюють період від дитинства до перших місяців після початку повномасштабної війни.

Інші літературні проєкти Залужного

Це не перший літературний досвід Валерія Залужного. Він написав передмову до антології "Воєнний стан" (Meridian Czernowitz), а також є головним героєм книги Людмили Долгоновської "Залізний генерал. Уроки людяності", виданої "Vivat".

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Автор: 

книги (446) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+15
О сколько тут ЗЕленого та Парашного гівна на Генерала накинулось.

Шо, іудино племя, бабло капнуло чи команду отримали?
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20.12.2024 15:23
+14
Цей народ в своїй більшості книжок не читає, особливо, якщо там багато букв.
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20.12.2024 15:35
+13
Иди на ....й касаб смердючий.
Читай тупую писанину своего сморчка и по совместительству бункерного фюрера на лабутенах срущего в чемодан.
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20.12.2024 15:21
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А ви - друга. Та, що йде зощєщать рузгєй йязьіг.
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20.12.2024 18:08 Відповісти
какіє проблємы, товаріщъ ?!

тєбє западло выучіть українську мову ?
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20.12.2024 18:10 Відповісти
Ти такий комент ще в Фейсбук напиши,там домогосподарки розірвуть тебе як тузік грілку
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20.12.2024 18:19 Відповісти
Про злиті плани і зєлєнє вихваляння впродовж півроку до - звичайно, ми пропустимо, бо не цікаво це.
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20.12.2024 18:03 Відповісти
Він і був злитий бо дегенратии з США і Європи дали недостатньо зброї до контр наступу, про що Залужний і говорив
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20.12.2024 21:01 Відповісти
У бубачкі істеріка..., падаляк усіх брехлоботів підняв!
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20.12.2024 18:15 Відповісти
нарешті маємо "Майн кампф» каци кончаться в істериці
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20.12.2024 20:37 Відповісти
І це класно
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20.12.2024 20:59 Відповісти
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