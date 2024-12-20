ДБР розслідує співпрацю з окупантами: 15 років тюрми для трьох зрадників. ФОТОрепортаж

Співробітники Державного бюро розслідувань продовжують викривати колаборантів та зрадників, що співпрацювали з окупантами після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Цього тижня суди засудили трьох зрадників до 15 років ув'язнення кожного, а одному з них також конфіскували майно. Один з підсудних отримав 14 років за співпрацю з агресором.

Серед засуджених - колишній інспектор "Північної виправної колонії" у Херсоні, який після окупації почав допомагати загарбникам у контролі над українськими пенітенціарними установами. За цей злочин йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Подібний вирок було винесено щодо колишнього лісничого з Великого Бурлука, який забезпечував окупантів деревами для будівництва фортифікацій.

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Також до 15 років ув'язнення засуджено колишнього працівника Маріупольського слідчого ізолятора, який допомагав російським військовим придушувати заворушення серед ув'язнених.

Крім того, до суду направлено обвинувачення щодо п’яти осіб, зокрема колишніх працівників податкових органів і правоохоронців, які співпрацювали з російськими окупантами на тимчасово захоплених територіях.

Усі ці справи перебувають під процесуальним керівництвом прокуратур у Волинській, Луганській, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях.











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