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Лубінець зустрівся з Москальковою в Білорусі: передали списки військовополонених та обмінялися посилками й листами. ФОТОрепортаж

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець за сприяння Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) зустрівся із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою на території Білорусі.

Про це повідомив Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив омбудсман, за результатами взаємодії з російською стороною відбувся обмін посилками та листами для військовополонених, передача та верифікація списків, репатріація тіл.

"Напередодні Різдва Христового маємо гарні новини для родин військовополонених та незаконно увʼязнених цивільних. За сприяння МКЧХ, на території Республіки Білорусь, зустрівся з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: За місяць-два стане відомо чи справді росіяни передали Україні тіла полонених з Іл-76, - Лубінець

Підсумки зустрічі:

  • Передали списки військовополонених, обговорили питання їхньої верифікації, а також списки незаконно увʼязнених цивільних.
  • Обмінялися посилками та листами для військовополонених. Передали 1500 пакунків з теплим одягом та іншими необхідними речами.
  • Відбулася репатріація тіл загиблих воїнів.

Читайте: Росія стратила 177 українських військовополонених за три роки війни, - Лубінець

Також Лубінець повідомив, що сторони обговорили шляхи подальшої взаємодії задля повернення військовополонених, цивільних та вирішення гуманітарних питань.

Лубінець зустрівся з Москальковою 20 грудня
Лубінець зустрівся з Москальковою 20 грудня
Лубінець зустрівся з Москальковою 20 грудня
Лубінець зустрівся з Москальковою 20 грудня

Автор: 

Білорусь (7930) військовополонені (935) Москалькова Тетяна (204) Лубінець Дмитро (593)


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Топ коментарі
+9
у москолькової харя як у кота базіліо
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20.12.2024 17:48
+4
Ну теплий одяг монголоїди покрадуть, це і гадалкі не треба ходити, решта х.з.!!! Це ж маса людожерів!!!
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20.12.2024 18:36
+2
Навіщо одяг передавати?Вони ж все розкрадуть(
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20.12.2024 20:37
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В бульбашії? І не арештували?
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20.12.2024 17:42 Відповісти
А за что арестовывать? И скорее всего у дип паспорт.
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20.12.2024 17:47 Відповісти
А денацифікація?
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20.12.2024 17:51 Відповісти
у москолькової харя як у кота базіліо
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20.12.2024 17:48 Відповісти
У кота?
"якщо би у бабці були яйці - вона би була дідусем"
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20.12.2024 17:54 Відповісти
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20.12.2024 19:35 Відповісти
на фото виглядають як старі друзі,все у них гарно та цивілізовано, у відміну до, тих хто вмирає кожного дня у полоні
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20.12.2024 18:12 Відповісти
В черных мешках в штабелях я так понимаю дохлые орки упакованные?
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20.12.2024 18:22 Відповісти
Говорив з нею,зрозуміло,на общєпанятном язике...І не погнушався користуватися послугами повністю дискредитованого Червоного Хреста? Домовилися про передачу Рашці її агентів і солдатні,нам ,під виглядом "наших героїв" знову віддадуть якихось терпил і завербованих ними "військовополонених"? Без азовців,як звичайно?
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20.12.2024 18:24 Відповісти
Ну теплий одяг монголоїди покрадуть, це і гадалкі не треба ходити, решта х.з.!!! Це ж маса людожерів!!!
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20.12.2024 18:36 Відповісти
Навіщо одяг передавати?Вони ж все розкрадуть(
показати весь коментар
20.12.2024 20:37 Відповісти
 
 