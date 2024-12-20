Лубінець зустрівся з Москальковою в Білорусі: передали списки військовополонених та обмінялися посилками й листами. ФОТОрепортаж

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець за сприяння Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) зустрівся із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою на території Білорусі.

Про це повідомив Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив омбудсман, за результатами взаємодії з російською стороною відбувся обмін посилками та листами для військовополонених, передача та верифікація списків, репатріація тіл.

"Напередодні Різдва Христового маємо гарні новини для родин військовополонених та незаконно увʼязнених цивільних. За сприяння МКЧХ, на території Республіки Білорусь, зустрівся з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: За місяць-два стане відомо чи справді росіяни передали Україні тіла полонених з Іл-76, - Лубінець

Підсумки зустрічі:

Передали списки військовополонених, обговорили питання їхньої верифікації, а також списки незаконно увʼязнених цивільних.

Обмінялися посилками та листами для військовополонених. Передали 1500 пакунків з теплим одягом та іншими необхідними речами.

Відбулася репатріація тіл загиблих воїнів.

Читайте: Росія стратила 177 українських військовополонених за три роки війни, - Лубінець

Також Лубінець повідомив, що сторони обговорили шляхи подальшої взаємодії задля повернення військовополонених, цивільних та вирішення гуманітарних питань.







