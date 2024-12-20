Прикордонники зупинили порушників кордону з пострілами на Буковині, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники зупинили транспортний засіб організаторів незаконного переправлення людей через кордон з Румунією після кількох попереджувальних пострілів.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

На Буковині, в рамках реалізації оперативної інформації, прикордонники Чернівецького загону затримали чотирьох осіб, причетних до незаконного переправлення людей через державний кордон. Інцидент стався на ділянці відділу "Порубне", коли прикордонники зупинили транспортний засіб правопорушників після кількох попереджувальних пострілів.

Як зазначається, серед затриманих були два чоловіки призовного віку, а також організатори переправлення - чоловік і жінка, які за допомогу в нелегальному переході кордону отримували по 5000 євро від кожного клієнта.

Організаторів нелегальної діяльності передано співробітникам Національної поліції, а щодо мешканців Харківської та Чернівецької областей оформлено протоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

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