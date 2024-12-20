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Прикордонники зупинили порушників кордону з пострілами на Буковині, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники зупинили транспортний засіб організаторів незаконного переправлення людей через кордон з Румунією після кількох попереджувальних пострілів.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Прикордонники на Буковині зупинили порушників кордону з пострілами

На Буковині, в рамках реалізації оперативної інформації, прикордонники Чернівецького загону затримали чотирьох осіб, причетних до незаконного переправлення людей через державний кордон. Інцидент стався на ділянці відділу "Порубне", коли прикордонники зупинили транспортний засіб правопорушників після кількох попереджувальних пострілів.

Як зазначається, серед затриманих були два чоловіки призовного віку, а також організатори переправлення - чоловік і жінка, які за допомогу в нелегальному переході кордону отримували по 5000 євро від кожного клієнта.

Організаторів нелегальної діяльності передано співробітникам Національної поліції, а щодо мешканців Харківської та Чернівецької областей оформлено протоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

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Автор: 

Буковина (847) Держприкордонслужба ДПСУ (5979) Румунія (1160) ухилянти (900) Львівська область (2425) Стрийський район (12)


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та то льоня голубков зі своєю рітою в переводчики тепер подались. льоня на сапоги женє а потім і шубу їй дєнёг зрубував.
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20.12.2024 18:02 Відповісти
Свободу в'язням клоунського ГУЛАГу! Ганьба злочинному режиму зелі/ермака та усім функціонерам режиму.
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20.12.2024 18:02 Відповісти
"Прикордонники зупинили порушників кордону з пострілами на Буковині," Джерело: https://censor.net/ua/p3526223

Автор статті, ти що вживаєш? Якого біса порушники бігають з пострілами?
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20.12.2024 18:02 Відповісти
Стріляли не втікачі, а прикордонники зупиняли їх пострілами вгору!!
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20.12.2024 18:22 Відповісти
А написати " На Буковині прикордонники пострілами зупинили порушників кордону." IQ не дозволяє?
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20.12.2024 18:36 Відповісти
сафарі?
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20.12.2024 18:18 Відповісти
А чому прикордонники не бігають з пострілами у м. Буковель ???
https://bukville.com.ua/ Готелі Bukville, Буковель

готелі та помешкання міста Буковель. чому ???

https://www.agoda.com/uk-ua/city/bukovel-ua.html?cid=1844104&ds=o5kpXls%2BZU2fav5e
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20.12.2024 18:26 Відповісти
Тому що там академія зЕ ********* чи ні?
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20.12.2024 18:39 Відповісти
Прикордонники молодці. А то дрг бігало би в Європу. Так що не треба тут їх робити катами.
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20.12.2024 18:41 Відповісти
 
 