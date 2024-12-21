Результат високотехнологічної дуелі, доставка від СБУ, дешевий "миротворець". Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Світ чекає...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підсумкова конференція Путіна: Росія змінила формулу досягнення величі"

...і не тільки цього року

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін пропонував вдарити "Орешником" по Києву. Це адекватна людина? Просто відморозки, - Зеленський

Сканворд "русский мир"

Результат високотехнологічної дуелі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Захід "сумнівається" в "Орешнике", хай обере об’єкт для ураження в Києві та спробує відбити удар, - Путін

Доставка від СБУ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Як СБУ дістала генерала хімічних військ РФ Кирилова | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Далі буде...

Самокатофобія

Як завжди...

Сучасна росія

"Гра в кальмара" по-северокорейськи

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кілька сотень вбитих та поранених: NYT про втрати КНДР на війні проти України

Вус відклеївся

Коротко

Красиво...

Марш на фарш

Жах...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Бойко зробив заяву про "радикалів, які перейменовують міста та зносять пам’ятники" і заступився за російську мову. ВIДЕО

Бойко після допиту у СБУ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойко записав нове відеозвернення після візиту до СБУ: "Я хочу принести извинения...". ВIДЕО

Раптово...

Російські скрєпи

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