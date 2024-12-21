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Результат високотехнологічної дуелі, доставка від СБУ, дешевий "миротворець". Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Світ чекає...

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фотожаба

...і не тільки цього року

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фотожаба

Сканворд "русский мир"

фотожаба

Результат високотехнологічної дуелі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Захід "сумнівається" в "Орешнике", хай обере об’єкт для ураження в Києві та спробує відбити удар, - Путін

фотожаба

Доставка від СБУ

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Як СБУ дістала генерала хімічних військ РФ Кирилова | Юрій Бутусов. ВIДЕО

фотожаба

Далі буде...

фотожаба

Самокатофобія

фотожаба

Як завжди...

фотожаба

Сучасна росія

фотожаба

"Гра в кальмара" по-северокорейськи

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Вус відклеївся

фотожаба

Коротко

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Красиво...

фотожаба

Марш на фарш

фотожаба

Жах...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Бойко зробив заяву про "радикалів, які перейменовують міста та зносять пам’ятники" і заступився за російську мову. ВIДЕО

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Бойко після допиту у СБУ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойко записав нове відеозвернення після візиту до СБУ: "Я хочу принести извинения...". ВIДЕО

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Раптово...

фотожаба

Російські скрєпи

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Автор: 

Бойко Юрій (439) Медведєв Дмитро (1911) політика (4399) путін володимир (23811) росія (65146) фотожаба (13857)


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Дотепні ХВотожаби...
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21.12.2024 11:19 Відповісти
Та де бойко в пижиковій шапці - ззаді в балаклаві точно молодий яник - прицінює як правильно зп*дити ту шапку
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21.12.2024 16:13 Відповісти
А я думав то Кошовий з кварталу
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21.12.2024 17:03 Відповісти
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21.12.2024 11:36 Відповісти
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21.12.2024 11:39 Відповісти
 
 