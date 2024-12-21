Результат високотехнологічної дуелі, доставка від СБУ, дешевий "миротворець". Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Світ чекає...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Підсумкова конференція Путіна: Росія змінила формулу досягнення величі"
...і не тільки цього року
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін пропонував вдарити "Орешником" по Києву. Це адекватна людина? Просто відморозки, - Зеленський
Сканворд "русский мир"
Результат високотехнологічної дуелі
Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Захід "сумнівається" в "Орешнике", хай обере об’єкт для ураження в Києві та спробує відбити удар, - Путін
Доставка від СБУ
Читайте на "Цензор.НЕТ": Як СБУ дістала генерала хімічних військ РФ Кирилова | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Далі буде...
Самокатофобія
Як завжди...
Сучасна росія
"Гра в кальмара" по-северокорейськи
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кілька сотень вбитих та поранених: NYT про втрати КНДР на війні проти України
Вус відклеївся
Коротко
Красиво...
Марш на фарш
Жах...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Бойко зробив заяву про "радикалів, які перейменовують міста та зносять пам’ятники" і заступився за російську мову. ВIДЕО
Бойко після допиту у СБУ
Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойко записав нове відеозвернення після візиту до СБУ: "Я хочу принести извинения...". ВIДЕО
Раптово...
Російські скрєпи
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