Путін пропонував вдарити "Орешником" по Києву. Це адекватна людина? Просто відморозки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував слова Путіна, який запропонував "технологічну дуель". Диктатор заявив, що РФ могла б вдарити по Києву ракетою "Орешник", а Захід мав би спробувати її перехопити своїми системами ППО.

Про це він заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви бачите із ким ми маємо справу? Сьогодні товариш із Кремля сказав, що Росія пропонує технологічну дуель. ... Путін сказав, що Росія вдарить "Орешником" кудись по Києву, а вони (Захід. - Ред.) нехай поставлять протиповітряну оборону. Ну, і подивимось, що буде.

Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки", - сказав глава держави.

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Удар РФ по Україні "Орешником"

21 листопада, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час ракетної атаки на місто Дніпро Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. ЗМІ повідомили, що це могла бути ракета "Рубєж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Російський диктатор Володимир Путін у зверненні 21 листопада заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували нібито нову ракету середньої дальності "Орешник".

22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".

Згодом СБУ показала журналістам залишки російської ракети під назвою "Орешник", яка влучила у місто Дніпро.

Також Путін пригрозив ударом "Орешника" по Києву.

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