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Путін пропонував вдарити "Орешником" по Києву. Це адекватна людина? Просто відморозки, - Зеленський

Зеленський прокоментував слова Путіна про Орешник

Президент Володимир Зеленський прокоментував слова Путіна, який запропонував "технологічну дуель". Диктатор заявив, що РФ могла б вдарити по Києву ракетою "Орешник", а Захід мав би спробувати її перехопити своїми системами ППО.

Про це він заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви бачите із ким ми маємо справу? Сьогодні товариш із Кремля сказав, що Росія пропонує технологічну дуель. ... Путін сказав, що Росія вдарить "Орешником" кудись по Києву, а вони (Захід. - Ред.) нехай поставлять протиповітряну оборону. Ну, і подивимось, що буде. 

Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки", - сказав глава держави.

Читайте: РФ готова до переговорів та компромісів, але Україна відмовляється, - Путін

Удар РФ по Україні "Орешником"

21 листопада, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час ракетної атаки на місто Дніпро Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. ЗМІ повідомили, що це могла бути ракета "Рубєж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Російський диктатор Володимир Путін у зверненні 21 листопада заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували нібито нову ракету середньої дальності "Орешник".

22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".

Згодом СБУ показала журналістам залишки російської ракети під назвою "Орешник", яка влучила у місто Дніпро.

Також Путін пригрозив ударом "Орешника" по Києву.

Також читайте: В Орбана "занадто теплі" відносини з Путіним. У нього немає мандату на перемовини, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) путін володимир (23811) росія (65146) балістичні ракети (409) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+20
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19.12.2024 16:33
+8
Лідор злякався за себе
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19.12.2024 16:33
+7
гівнокомандувач "Паніка" залякує українців, примушуючи підписати капітуляцію.
типовий агент впливу
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19.12.2024 16:36
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19.12.2024 16:33 Відповісти
Лідор злякався за себе
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19.12.2024 16:33 Відповісти
він навмисно залякує українців, сія паніку.
це типова поведінка кремлівського агента впливу.
справжній український гетьман мав би сказати приблизно так:
- Борітеся - поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!
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19.12.2024 16:41 Відповісти
Що ти несеш,пся крев?! Ти там остаточно перетворилося у засцяну шмату....
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19.12.2024 17:54 Відповісти
Тут вчасно відреагував і по темі. Другий раз за весь час, але треба визнати, що так.
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19.12.2024 16:34 Відповісти
А в очко очі поглянути? Ні?
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19.12.2024 16:35 Відповісти
Так де Захід а де Киів - якшо зіб"ють то над містом і дві ракети зваляться на людеи
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19.12.2024 16:36 Відповісти
гівнокомандувач "Паніка" залякує українців, примушуючи підписати капітуляцію.
типовий агент впливу
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19.12.2024 16:36 Відповісти
Вертайся в Київ і коментуй. Як воно буде коментуватись? А то Зеленського вибрав і втік у Польщу?
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19.12.2024 16:54 Відповісти
Пся крев,досить тут нести псякревську маячню,йди чистити польські нужники.займайся своєю повсякденною роботою,смердюча підпольська шмата!
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19.12.2024 17:57 Відповісти
як там погода у Криму?
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20.12.2024 00:07 Відповісти
саме час готуватись до травневих шашликів
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19.12.2024 16:37 Відповісти
Травневі шашлички пізніше, а зараз якраз час готуватися до новорічних свят, до холодцю..., як казав оцей чотирижди уклоніст.
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19.12.2024 17:35 Відповісти
там на НР було покруче

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19.12.2024 18:05 Відповісти
Скільки можна ботоксний "брєд" обговорювати????
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19.12.2024 16:38 Відповісти
Правильні слова, які треба було казати в 2019му.
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19.12.2024 16:40 Відповісти
Наш незламний Лідор обісрався .
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19.12.2024 16:41 Відповісти
"а Я і не сплю, Я не сплю!" (С) ))
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19.12.2024 16:51 Відповісти
Тільки дійшло що вони отморозки?!
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19.12.2024 16:44 Відповісти
Дуель це коли противники стріляють один в одного, а коли один стріляє а інший ціль то це тир, для дуелі потрібна ракета томагавк і постріл в відповідь
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19.12.2024 16:48 Відповісти
ну кому "товариш з кремля", а кому й "кремлядьське *****"
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19.12.2024 16:50 Відповісти
не адекватна..., для повного в цьому переконання знадобилось майже 3 роки виснажливої кривавої війни, сотні тисяч жертв, втрата територій та відсутність перспектив для розвитку країни... а люди ж попереджали...
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19.12.2024 16:55 Відповісти
А якщо НАТО вдарити по Москві! Готовий ***** до такого експерименту?
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19.12.2024 16:55 Відповісти
нато не готове
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20.12.2024 00:08 Відповісти
Чому нема жодного ракетного удару по москві? Житлові квартиали Києва обстрілювали 1200 разів. А ударів у відповідь при владі московських клоунів нема.
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19.12.2024 17:00 Відповісти
Пітарди не працють. А білш не можемо.. Генеральчика похерили.. і добре..
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19.12.2024 17:05 Відповісти
Я куплю себе дом.. у ручья..
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19.12.2024 17:03 Відповісти
Господь, повесь меня на рею,

В сковороде поставь на газ,

Но мне приятно, что Рассея

Обосралась в который раз.

Причем, не то, чтоб я злораден.

Не то, чтоб им желаю зла.

А просто любопытства ради.

И чтоб статистика была.

Наверно как руссоязычный

Я должен выразить печаль:

Вы обосрались так эпично,

Ах боже ж мой, безумно жаль.

Мне правда жаль на самом деле

Рассейский весь военный цех.

Который, видимо, расстрелян,

Включая родственников всех.

Но есть один закон природы:

Всё будет падать каждый раз

В стране, где толком нет свободы,

И где у власти *******.

Тут все гниет и все хиреет,

И граждане живут в аду.

И потому то вся Рассея

Сейчас и катится в *****)

Какие могут быть ракеты,

Когда на каждом чертеже

Великого вождя портреты

Рисует кульман сам уже?

В стране, где любят бегать строем

Перед начальством, чуть дыша.

Союзничать с любым отстоем

И опасаться США.

Где нет коварнее измены

И нет ужаснее вины,

Чем пожелание замены

Великого вождя страны.

Где модно доносить на близких,

Лизать подошву сапога,

Учиться красть из общей миски

И хором лаять на врага.

Где жопа так привыкла к розгам,

Что чешется, когда их нет.

И каждый, кто родился с мозгом,

Мечтает жить в другой стране.

Какая физика и атом

В стране, где по уши навоз.

Где самым главным аппаратом

Был и остался паровоз.

Какие к черту полимеры

В пространстве круговых порук -

Где сверху назначают мэров,

А мэры назначают слуг.

Где иностранную угрозу

Преподают уже с яслей.

Где лидер правит до склероза,

Пока не ляжет в мавзолей.

Где граждане крадут тележку,

Когда идут в универмаг.

Где митинги идут в поддержку

Того, кто у руля и так.

Где в результате школьной дружбы

В министры набрано говно.

Где больше развиты спецслужбы,

Чем медицина и кино.

Я думаю, уже скорее

На Землю упадет Луна,

Чем возродится из Кореи

Опять нормальная страна.

Законы Дарвина пока что

Нигде не отменил Господь:

Повесишь умников на мачту,

А остальных велишь пороть -

Чтоб честный вечно жил без денег,

Чтоб компетентный был неправ,

А каждый лодырь и бездельник

Имел набор таких же прав.

И так из каждого народа,

Немного порулив страной,

Нетрудно вывести породу

Путем селекции одной.

Всего немного потрудиться,

Пропалывая огород, -

И через двадцать лет родится

Другой особенный народ.

Умеющий лишь ползать раком,

Целуя ноги палачу.

С таким не сваришь «Доширака».

Уж про ракеты я молчу.

И будут люди все дурее,

И все беднее города.

А ты чего ждала, Рассея?

Господства мирового, да?

Что со своей ракетой сраной

Ты наконец обгонишь всех,

Кто гражданам с телеэкрана

Не брешет про сплошной успех?

Сидит Рассея с жопой голой.

Рассейский люд в печали стих.

И здесь не очень-то веселый

Сегодня получился стих.

(Лео Каганов)
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19.12.2024 17:05 Відповісти
Ви гарна людина.. Весела.. Але Я Вам не заздрю.
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19.12.2024 17:06 Відповісти
Шо таке удар "ліщини", вантажопідйомність якої одна тона з копійками, коли влітку пять крилатих ракет з 500-кілограмовою бойовою частиною влучили в завод артьома.
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19.12.2024 17:07 Відповісти
Ви одної крові, Мауглі (зЄжаба)
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19.12.2024 17:14 Відповісти
Цей дебіл очевидно не знає значення терміну "адекватність". Пуйло якраз адекватно діє згідно своєї агресивної політики. Неадекватно розміновувати укріплення перед армією ворога, шукати мир в його кровожерливих очах та обдирати до нитки свою Армію під час війни. Чмо ти зелене, огризок обкурений, оце або неадекватність, або ворожа диверсія.
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19.12.2024 17:43 Відповісти
А ти нормальна людина що без будь якого управлінського досвіду ,знань,патріотизму в такий складний час пішов в президенти ?.А те що там каже військовий злочинець терорист путін цього виродка лише могила виправить ,це кінчена рашиська істота.
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19.12.2024 17:54 Відповісти
ХАХАХА!! Друзі,зверніть увагу,як форумні ухилянти-ждунішки лютують проти Зелі? Вони надіялися,шо ЕТО скоро прекратітся.....а Зеля став гнати бочку на Путіна,значить " миру" не буде і ждуни й далі тремтітимуть по норах або збиратимуть пожмакані доляри за справку про геморой ускладнений гонорейним простатитом...
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19.12.2024 18:02 Відповісти
РЯТУЙТЕ!!!!!
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19.12.2024 19:44 Відповісти
Справа не в тому, що птн хоче і може, і вже не перший раз, вдарити по Києву. Вся ницість і мерзотність у тому, що "вибрати ціль у Києві" запропоновано "Заходу". І "Захід" мовчки це "сґлотнул".
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19.12.2024 18:33 Відповісти
Тому й пропонував, бо ти, падло, не зробив НІХРЄНА, щоб лупити по москві! Через це він почувається абсолютно безкарним!
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19.12.2024 19:57 Відповісти
не знаю, чи правда, але отут:

"https://www.rbc.ua/rus/news/dovbo-b-zelenskiy-rizko-vidreaguvav-ideyu-1734629692.html Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін "довбо**б". Оскільки він хоче провести експеримент з "Орєшніком"; про це Зеленський написав у себе у https://x.com/ZelenskyyUa Twitter.
У себе в мікроблозі Зеленський опублікував відео на якому Путін під час сьогоднішнього виступу закликав провести так звану "високотехнологічну дуель". Путін запропонував Заходу розташувати системи протиповітряної оборони в Києві, щоб спробувати перехопити російську ракету. "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбо**б", - написав Зеленський".
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19.12.2024 20:04 Відповісти
Путин епанат, но Зеле так хочется быть похожим на него.😁
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19.12.2024 21:03 Відповісти
Це також означає, що старий п.і.дор таки вдарить "горищником" по Києву. Радше було б приготуватися, а не патякати про його дурість. Бо наступного разу після Києва він вдарить по іншому місту.
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19.12.2024 21:59 Відповісти
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20.12.2024 00:04 Відповісти
треба було інакше ставити питання: ми купуємо зброю в воєнторзі і хе*чимо нею по москві. І дивимося відібьють чи ні. Як тобі таке, путін??
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20.12.2024 00:12 Відповісти
 
 