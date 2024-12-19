Путін пропонував вдарити "Орешником" по Києву. Це адекватна людина? Просто відморозки, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський прокоментував слова Путіна, який запропонував "технологічну дуель". Диктатор заявив, що РФ могла б вдарити по Києву ракетою "Орешник", а Захід мав би спробувати її перехопити своїми системами ППО.
Про це він заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Ви бачите із ким ми маємо справу? Сьогодні товариш із Кремля сказав, що Росія пропонує технологічну дуель. ... Путін сказав, що Росія вдарить "Орешником" кудись по Києву, а вони (Захід. - Ред.) нехай поставлять протиповітряну оборону. Ну, і подивимось, що буде.
Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки", - сказав глава держави.
Удар РФ по Україні "Орешником"
21 листопада, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час ракетної атаки на місто Дніпро Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. ЗМІ повідомили, що це могла бути ракета "Рубєж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.
Російський диктатор Володимир Путін у зверненні 21 листопада заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували нібито нову ракету середньої дальності "Орешник".
22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".
Згодом СБУ показала журналістам залишки російської ракети під назвою "Орешник", яка влучила у місто Дніпро.
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це типова поведінка кремлівського агента впливу.
справжній український гетьман мав би сказати приблизно так:
- Борітеся - поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!
очкоочі поглянути? Ні?
типовий агент впливу
В сковороде поставь на газ,
Но мне приятно, что Рассея
Обосралась в который раз.
Причем, не то, чтоб я злораден.
Не то, чтоб им желаю зла.
А просто любопытства ради.
И чтоб статистика была.
Наверно как руссоязычный
Я должен выразить печаль:
Вы обосрались так эпично,
Ах боже ж мой, безумно жаль.
Мне правда жаль на самом деле
Рассейский весь военный цех.
Который, видимо, расстрелян,
Включая родственников всех.
Но есть один закон природы:
Всё будет падать каждый раз
В стране, где толком нет свободы,
И где у власти *******.
Тут все гниет и все хиреет,
И граждане живут в аду.
И потому то вся Рассея
Сейчас и катится в *****)
Какие могут быть ракеты,
Когда на каждом чертеже
Великого вождя портреты
Рисует кульман сам уже?
В стране, где любят бегать строем
Перед начальством, чуть дыша.
Союзничать с любым отстоем
И опасаться США.
Где нет коварнее измены
И нет ужаснее вины,
Чем пожелание замены
Великого вождя страны.
Где модно доносить на близких,
Лизать подошву сапога,
Учиться красть из общей миски
И хором лаять на врага.
Где жопа так привыкла к розгам,
Что чешется, когда их нет.
И каждый, кто родился с мозгом,
Мечтает жить в другой стране.
Какая физика и атом
В стране, где по уши навоз.
Где самым главным аппаратом
Был и остался паровоз.
Какие к черту полимеры
В пространстве круговых порук -
Где сверху назначают мэров,
А мэры назначают слуг.
Где иностранную угрозу
Преподают уже с яслей.
Где лидер правит до склероза,
Пока не ляжет в мавзолей.
Где граждане крадут тележку,
Когда идут в универмаг.
Где митинги идут в поддержку
Того, кто у руля и так.
Где в результате школьной дружбы
В министры набрано говно.
Где больше развиты спецслужбы,
Чем медицина и кино.
Я думаю, уже скорее
На Землю упадет Луна,
Чем возродится из Кореи
Опять нормальная страна.
Законы Дарвина пока что
Нигде не отменил Господь:
Повесишь умников на мачту,
А остальных велишь пороть -
Чтоб честный вечно жил без денег,
Чтоб компетентный был неправ,
А каждый лодырь и бездельник
Имел набор таких же прав.
И так из каждого народа,
Немного порулив страной,
Нетрудно вывести породу
Путем селекции одной.
Всего немного потрудиться,
Пропалывая огород, -
И через двадцать лет родится
Другой особенный народ.
Умеющий лишь ползать раком,
Целуя ноги палачу.
С таким не сваришь «Доширака».
Уж про ракеты я молчу.
И будут люди все дурее,
И все беднее города.
А ты чего ждала, Рассея?
Господства мирового, да?
Что со своей ракетой сраной
Ты наконец обгонишь всех,
Кто гражданам с телеэкрана
Не брешет про сплошной успех?
Сидит Рассея с жопой голой.
Рассейский люд в печали стих.
И здесь не очень-то веселый
Сегодня получился стих.
(Лео Каганов)
"https://www.rbc.ua/rus/news/dovbo-b-zelenskiy-rizko-vidreaguvav-ideyu-1734629692.html Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін "довбо**б". Оскільки він хоче провести експеримент з "Орєшніком"; про це Зеленський написав у себе у https://x.com/ZelenskyyUa Twitter.
У себе в мікроблозі Зеленський опублікував відео на якому Путін під час сьогоднішнього виступу закликав провести так звану "високотехнологічну дуель". Путін запропонував Заходу розташувати системи протиповітряної оборони в Києві, щоб спробувати перехопити російську ракету. "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбо**б", - написав Зеленський".