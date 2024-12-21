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Новини Фото ДТП
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На Вінниччині легковик зіткнувся з вантажівкою: троє людей загинули. ФОТО

У ніч на 21 грудня у місті Гайсин Вінницької області легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Унаслідок аварії загинули троє людей.

Про це інформує ДСНС Вінниччини, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в "Опелі" перебувало семеро людей. Шестеро були заблоковані у салоні легковика, один вилетів з авто.

Працівники ДСНС деблокували чотирьох травмованих і передали їх бригадам екстреної медичної допомоги.

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Також із понівеченого салону надзвичайники вилучили тіла двох загиблих - чоловіка та жінки. Ще один із пасажирів легковика внаслідок зіткнення вилетів з автомобіля та загинув на місці.

Водій вантажного автомобіля не травмувався. Обставини аварії та причини зіткнення з'ясовують працівники Національної поліції, додали у ДСНС.

У Гайсині сталася смертельна ДТП 21 грудня: що відомо

У Гайсині сталася смертельна ДТП 21 грудня: що відомо

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Вінницька область (1014) ДТП (4467) Гайсинський район (2) Гайсин (1)


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Поліція при розслідуванні не заглиблюється у психологію ДТП. Тому не проводиться профілактика. Не караються , так звані "вчителі", які ніби формально праві, і не запобігають навмисне ДТП, а часто провокують ДТП. Ало, дешевка і крохобор автоадвокат на Шкоді. Доїздишся, пдр.!
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21.12.2024 15:29 Відповісти
Не вникая в суть происшествия, поскольку мы не знаем подробностей, сразу можно сказать, водителя Опеля, если он остался жив, нужно отправить в тюрьму на пожизненное заключение.
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21.12.2024 17:20 Відповісти
 
 