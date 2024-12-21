На Вінниччині легковик зіткнувся з вантажівкою: троє людей загинули. ФОТО

У ніч на 21 грудня у місті Гайсин Вінницької області легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Унаслідок аварії загинули троє людей.

Про це інформує ДСНС Вінниччини, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в "Опелі" перебувало семеро людей. Шестеро були заблоковані у салоні легковика, один вилетів з авто.

Працівники ДСНС деблокували чотирьох травмованих і передали їх бригадам екстреної медичної допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДТП з вини п’яного водія на блокпосту біля Одеси: травмовано нацгвардійця, є постраждалі. ФОТО

Також із понівеченого салону надзвичайники вилучили тіла двох загиблих - чоловіка та жінки. Ще один із пасажирів легковика внаслідок зіткнення вилетів з автомобіля та загинув на місці.

Водій вантажного автомобіля не травмувався. Обставини аварії та причини зіткнення з'ясовують працівники Національної поліції, додали у ДСНС.