УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11313 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
7 041 6

"Чи то Андрій, чи то Олександра?" - киянин за допомогою підроблених документів спробував виїхати за кордон, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники виявили киянина, який намагався виїхати з України під виглядом жінки, надавши підроблені документи.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Киянин намагався виїхати за кордон під виглядом жінки з підробленими документами

У пункті пропуску "Угринів", що на заході України, прикордонники викрили 22-річного киянина, який намагався перетнути кордон, видаючи себе за жінку. Чоловік надав паспорт на ім’я Олександра, але під час перевірки документи викликав підозри у правоохоронців.

Після детальнішого розслідування виявилося, що цей "Олександр" насправді є Андрієм. За словами чоловіка, він відчував себе жінкою з дитинства, однак це пояснення не змогло переконати прикордонників. З’ясувалося, що перед поїздкою за кордон Андрій вирішив розлучитися зі своєю дружиною, хоча не планував залишати її. Тому, серед інших пасажирів автобуса була і його колишня, яка, очевидно, не була в курсі його планів.

Згодом, правоохоронці, виявивши ознаки підробки документів, поінформували Національну поліцію про можливе кримінальне правопорушення, передбачене ст. 358 КК України "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

Чоловік був повернутий в Україну, а ось його колишня без жодних труднощів продовжила подорож за кордон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили ворожі польові склади БК, - від вибуху здійнявся величезний вогняний "гриб". ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) ухилянти (900)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сюжет для сімейного альбому - на флешку йому скиньте!!!
показати весь коментар
21.12.2024 15:24 Відповісти
А чому ж пильні прикордонники свого часу не затримали оцю "жінку"?
показати весь коментар
21.12.2024 15:25 Відповісти
,,Адвокатура,, давайте починайте гвалт що прикордонники без постанови суди не мали права перевіряти відвислі яйця у ,,дєвушки,, І це просто якийсь бєспєрдєл у фашистській Україні. Фас!!!
показати весь коментар
21.12.2024 15:34 Відповісти
Гадаю, він просто вважає себе жінкою. Щоб не мучився в чужому тілі, можна буквально в польових умовах провести операцію зі зміни статі. Там роботи дрібниці. Яєчка з пенісом геть, зі шкіри пенісу формується вагіна, з мошонки статеві губи. Гадаю, Олексанра буде просто щаслива.
показати весь коментар
21.12.2024 15:52 Відповісти
Можливо, ця Александра щаслива і без формування полових губ. А просто дірочкою у власній сраці.
показати весь коментар
21.12.2024 18:17 Відповісти
"хоботок" як в Андрія а дупа свербить йому що він Олександра
показати весь коментар
21.12.2024 18:15 Відповісти
 
 