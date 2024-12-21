"Чи то Андрій, чи то Олександра?" - киянин за допомогою підроблених документів спробував виїхати за кордон, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники виявили киянина, який намагався виїхати з України під виглядом жінки, надавши підроблені документи.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

У пункті пропуску "Угринів", що на заході України, прикордонники викрили 22-річного киянина, який намагався перетнути кордон, видаючи себе за жінку. Чоловік надав паспорт на ім’я Олександра, але під час перевірки документи викликав підозри у правоохоронців.

Після детальнішого розслідування виявилося, що цей "Олександр" насправді є Андрієм. За словами чоловіка, він відчував себе жінкою з дитинства, однак це пояснення не змогло переконати прикордонників. З’ясувалося, що перед поїздкою за кордон Андрій вирішив розлучитися зі своєю дружиною, хоча не планував залишати її. Тому, серед інших пасажирів автобуса була і його колишня, яка, очевидно, не була в курсі його планів.

Згодом, правоохоронці, виявивши ознаки підробки документів, поінформували Національну поліцію про можливе кримінальне правопорушення, передбачене ст. 358 КК України "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

Чоловік був повернутий в Україну, а ось його колишня без жодних труднощів продовжила подорож за кордон.

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