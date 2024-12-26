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РФ атакувала рятувальників, які гасили пожежу після обстрілу в Удачному на Донеччині. ФОТОрепортаж

Рятувальники під час ліквідації наслідків обстрілу РФ на Донеччині потрапили під повторну атаку російських загарбників.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни атакували житловий сектор селища Удачне Покровського району, внаслідок чого загорівся будинок.

"Вогнеборці локалізували пожежу на площі 100 кв. м, однак через повторний ворожий обстріл були змушені тимчасово призупинити боротьбу з вогнем. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілу Удачного на Донеччині
Наслідки обстрілу Удачного на Донеччині
Наслідки обстрілу Удачного на Донеччині

Автор: 

війна (1400) обстріл (28486) Донецька область (8467) ДСНС (5106) Покровський район (570) Удачне (16) війна в Україні (3899)


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