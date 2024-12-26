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Маскувалися під траурний кортеж: двох ухилянтів затримано на Закарпатті. ФОТОрепортаж

На Закарпатті затримано переправників, які намагалися провезти двох ухилянтів через кордон під виглядом учасників траурного кортежу, що супроводжував тіло загиблого воїна.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За $18 тисяч вони планували доставити чоловіків призовного віку до кордону. Для обману вони навіть вивісили прапор на авто.

Після викриття один із них спробував наїхати на наряд, а "клієнтам" наказав випригувати з авто", - йдеться в повідомленні.

Це не завадило прикордонникам затримати усіх порушників.

Читайте: У Румунії врятували трьох українців, які заблукали у горах біля кордону

Затримано ухилянтів, які масувалися під траурний кортеж
Затримано ухилянтів, які масувалися під траурний кортеж
Затримано ухилянтів, які масувалися під траурний кортеж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) ухилянти (905) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+13
Оце єрмачня таких мотиваторів наймає?
Потужно 😆
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26.12.2024 15:15
+8
Ухилянтів не існує. Прикордонників на фронт.
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26.12.2024 14:52
+6
Московит зарохкав 🐷
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26.12.2024 15:13
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Ухилянтів не існує. Прикордонників на фронт.
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26.12.2024 14:52 Відповісти
Московит зарохкав 🐷
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26.12.2024 15:13 Відповісти
Що підорок кипить, ДПСУ роблять службу . Боти нагуйй
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26.12.2024 15:24 Відповісти
Це хабарники. Бандюки. Чи ти з тієї самої банди?
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26.12.2024 17:18 Відповісти
Згадалося про Карацупу. Відважний прикордонник знищував переважно не ворожих шпигунів, а тих, хто намагався втекти з "країни мрій"......
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26.12.2024 19:13 Відповісти
Оті ноги нараскарячку у цих недоносків вже задовбали.
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26.12.2024 14:53 Відповісти
А коли чекати на передку ширнармаси закликантів?
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26.12.2024 14:56 Відповісти
Всі хто триндить про прокурорів, ментів це звичайні слабкі вівці які нічого а цьому житті не вирішиють. Живуть срім життям в тіні, бурухтять, скиглять, і так і помирають. Що таке бути воїном вівцям не відомо.
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26.12.2024 15:09 Відповісти
Оце єрмачня таких мотиваторів наймає?
Потужно 😆
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26.12.2024 15:15 Відповісти
Прям про тебе написано, правда?
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26.12.2024 22:09 Відповісти
Вівці вже одного разу казали про Ваву Бубу "еслі что не так то ми его сметем!!". Де ви тепер смітуни? В яку жопу вас позасмоктувало?
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27.12.2024 17:10 Відповісти
З окопа пишеш, воїне?
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29.12.2024 10:34 Відповісти
Прапорець у тебе - гівно.
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29.12.2024 15:20 Відповісти
Якби ЗСУ замінувало аес і примусили нато ввести війська у 2022 війни би вже не було, сєрґєй
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26.12.2024 15:14 Відповісти
Рассмешил... Когда к тебе грабитель в хату залезет, то ты его с ножом у своего горла будешь встречать? Или у тебя есть пистолет, чтобы приставить его к своему виску?
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26.12.2024 15:26 Відповісти
..то нова-молода ИИ-иліта-Женофонд та надія зеленських дермаків на "контрольний у голову" незалЕжній-вІльній Україні..
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26.12.2024 15:20 Відповісти
Это избиратели зеленого четырежды уклониста.
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26.12.2024 15:27 Відповісти
Я так розумію, що всі, хто вище відписались, вже на фронті боронять Батьківщину а пишуть на цензорі, бо знаходяться на відновленні в шпиталях та ППД, так же? Не може ж такого бути, що якесь ссикливе чмо хоче щоб замість нього воювали і помирали інші, поки він сидить на печі і їсть галушки? Не може, правда ж ?
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26.12.2024 15:41 Відповісти
Правильно, ти в якому шпиталі?
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26.12.2024 18:17 Відповісти
в нас уся ОП єрмака маскується під державних діячів
А насправді це ОПЕ хабарників,зрадників та крадіів
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26.12.2024 15:52 Відповісти
А ТРУНИ ВІДКРИВАЮТЬ !?
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29.12.2024 21:45 Відповісти
 
 