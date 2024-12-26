Маскувалися під траурний кортеж: двох ухилянтів затримано на Закарпатті. ФОТОрепортаж

На Закарпатті затримано переправників, які намагалися провезти двох ухилянтів через кордон під виглядом учасників траурного кортежу, що супроводжував тіло загиблого воїна.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За $18 тисяч вони планували доставити чоловіків призовного віку до кордону. Для обману вони навіть вивісили прапор на авто.



Після викриття один із них спробував наїхати на наряд, а "клієнтам" наказав випригувати з авто", - йдеться в повідомленні.

Це не завадило прикордонникам затримати усіх порушників.

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