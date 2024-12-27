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РФ обстріляла Сумський район: з-під завалів дістали тіло чоловіка. ФОТО

На Сумщині з-під завалів деблокували тіло чоловіка, який загинув внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Тіло чоловіка під завалами зруйнованого будинку в одному з прикордонних населених пунктів Сумського району знайшли рятувальники.

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Чоловік загинув внаслідок обстрілу Сумського району
Чоловік загинув внаслідок обстрілу Сумського району

Автор: 

війна (1400) обстріл (28486) Сумська область (3678) ДСНС (5106) Сумський район (185) війна в Україні (3899)


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