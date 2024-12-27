РФ обстріляла Сумський район: з-під завалів дістали тіло чоловіка. ФОТО
На Сумщині з-під завалів деблокували тіло чоловіка, який загинув внаслідок російського обстрілу.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Тіло чоловіка під завалами зруйнованого будинку в одному з прикордонних населених пунктів Сумського району знайшли рятувальники.
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