Наслідки ворожих обстрілів Харківщини: дві людини загинули. ФОТОрепортаж

Ворог минулої доби армія РФ застосовувала проти мирного населення Харківської області КАБи, РСЗВ, БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківщини.

Російський FPV-дрон завдав удару по селищу Дворічна Куп’янського району. Дістала поранення цивільна жінка.

Куп’янськ ворожі війська обстріляли з РСЗВ "Град". Пошкоджено будівлю приватного підприємства, паркан.

В селищі Слатине Харківського району внаслідок влучання трьох російських КАБів загинув цивільний чоловік. Дістали поранення ще двоє чоловіків. Пошкоджено приміщення фермерського господарства, багатоквартирні та приватні будинки, господарчі споруди, спецтехніка.

Під ударами КАБів перебувало місто Золочів Богодухівського району. 26 грудня армія РФ тричі обстріляла місто. Внаслідок порушення законів та звичаїв війни з боку країни-терориста загинув цивільний чоловік. Ще один чоловік та жінка дістали поранень. Зруйновано та пошкоджено 15 приватних будинків, об’єкт цивільної інфраструктури, приміщення сільгосппідприємства, сільгосптехніка, господарчі споруди, газо- та енергомережі, 7 цивільних автомобілів.

Рашисти продовжують обстрілювати Харків. Вчора внаслідок падіння російського БпЛА "Молнія" пошкоджено багатоповерховий будинок, 3 автомобілі, магазин.

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