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обстріл (27098) Дніпропетровська область (110) Нікопольський район (55) війна в Україні (1205)

Ворог майже 30 разів обстрілював Нікопольщину, пошкоджено адмінбудівлі та будинки. ФОТОрепортаж

1 січня росіяни обстрілювали Нікопольщину майже 30 разів, застосовували БпЛА та важку артилерію.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, передає Цензор.НЕТ.

Ворожі війська били по НІкополю, Мирівській, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. 

"Найбільше дісталося Нікополю. Там пошкоджені інфраструктура, 3 адмінбудівлі та 8 приватних будинків. Понівечені 6 господарських споруд, парники, магазин. Побиті газогони. В інших населених пунктах також не минулося без руйнувань. Серед потрощеного – підприємство, 3 оселі місцевих, 2 теплиці, господарська споруда та авто", - розповів Лисак.

Попри це обійшлось без постраждалих.

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Наслідки обстрілів Нікопольщини 1 січня

Пошкоджена російським обстрілом будівля на Нікопольщині
Автомобіль, який потрапив під обстріл

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