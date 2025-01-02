УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12668 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
1 433 6
арешт (2497) війна (474) Одеса (5322) Одеська область (3003) Придністров’я (451) ухилянти (719) Одеський район (16)

Правоохоронці затримали організаторів схеми переправлення ухилянтів до Придністров’я за $13 тис. в Одесі. ФОТОрепортаж

В Одесі правоохоронці затримали трьох чоловіків, які організували переправлення мобілізаційних ухилянтів через державний кордон до невизнаного Придністров'я.

Про це повідомили в ГУНП Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

В Одесі затримали організаторів схеми переправлення ухилянтів до Придністров’я

Операція передбачала суму від 6 до 9 тисяч доларів за піший перетин кордону. Двоє громадян з Дніпра заплатили 13 000 доларів за втечу.

Під час отримання грошей правоохоронці затримали організатора схеми, а двох його спільників затримали за місцями перебування.

"Поліцейські спільно із прикордонниками та співробітниками СБУ затримали організатора на "гарячому" під час отримання ним грошей від клієнтів. Двох його спільників правоохоронці затримали за місцями перебування", - йдеться у повідомленні.

В Одесі затримали організаторів схеми переправлення ухилянтів до Придністров’яВ Одесі затримали організаторів схеми переправлення ухилянтів до Придністров’яВ Одесі затримали організаторів схеми переправлення ухилянтів до Придністров’я

Затриманих звинувачують у порушенні кримінального законодавства за організацію незаконного переправлення осіб через кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Слідство повідомило, що їм загрожує до дев'яти років ув'язнення.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

В Одесі затримали організаторів схеми переправлення ухилянтів до Придністров’я

В Одесі затримали організаторів схеми переправлення ухилянтів до Придністров’я

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фіктивні довідки, "зелений" кордон і підвода зі сміттям: ліквідували три нові схеми для ухилянтів на заході і півдні України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І знову "майстерність заголовку". До Придністров'я переправляли в Одесі. Телепортація?
показати весь коментар
02.01.2025 13:30 Відповісти
А сколько там же заплатила эта борода многогрешная?
показати весь коментар
02.01.2025 13:33 Відповісти
запамятайте, ухилянти з погонами, а це народ України який пограбували.
показати весь коментар
02.01.2025 13:36 Відповісти
І ДЕЖ ЦІ КУРВИ СТІЛЬКИ ГРОШЕЙ БЕРУТЬ ЩОБ ЗДРИСТНУТИ ???
показати весь коментар
02.01.2025 14:34 Відповісти
Некурву жаба душить?
показати весь коментар
02.01.2025 15:19 Відповісти
Це ж яке лайно вигадало "мобілізаційні ухилянти"? А чого не кріпаки? Чи в'язні концтабору? Це люди які мають повне право їхати куди їм хочеться.
показати весь коментар
02.01.2025 15:24 Відповісти
 
 