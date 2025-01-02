Правоохоронці затримали організаторів схеми переправлення ухилянтів до Придністров’я за $13 тис. в Одесі. ФОТОрепортаж

В Одесі правоохоронці затримали трьох чоловіків, які організували переправлення мобілізаційних ухилянтів через державний кордон до невизнаного Придністров'я.

Про це повідомили в ГУНП Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

Операція передбачала суму від 6 до 9 тисяч доларів за піший перетин кордону. Двоє громадян з Дніпра заплатили 13 000 доларів за втечу.

Під час отримання грошей правоохоронці затримали організатора схеми, а двох його спільників затримали за місцями перебування.

"Поліцейські спільно із прикордонниками та співробітниками СБУ затримали організатора на "гарячому" під час отримання ним грошей від клієнтів. Двох його спільників правоохоронці затримали за місцями перебування", - йдеться у повідомленні.

Затриманих звинувачують у порушенні кримінального законодавства за організацію незаконного переправлення осіб через кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Слідство повідомило, що їм загрожує до дев'яти років ув'язнення.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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