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Прикордонники затримали двох полтавців, які потрапили на фотопастку у Карпатах, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

1 січня 2025 року на території Чернівецької області прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно намагалися перетнути українсько-румунський кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Прикордонники затримали двох полтавців, які потрапили на фотопастку у Карпатах

Мешканці Полтавської області потрапили на фотопастки, встановлені на схилах Карпат.

Завдяки оперативній інформації, переданій наряду, прикордонники разом з прикордонниками та службовою собакою змогли вийти на сліди правопорушників і затримати їх.

Прикордонники затримали двох полтавців, які потрапили на фотопастку у Карпатах

Як зазначається, обидва затримані чоловіки були доставлені до прикордонного підрозділу для оформлення адміністративних матеріалів за статтею 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Їм загрожує штраф або адміністративний арешт.

Прикордонники затримали двох полтавців, які потрапили на фотопастку у Карпатах

Прикордонники наголошують, що такі спроби перетину кордону є не лише незаконними, але й надзвичайно небезпечними для життя, адже карпатські схили можуть бути небезпечними в зимовий період.

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Топ коментарі
+8
Раніше, до зеленського, пастки в лісі лише на звірів ставили.
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02.01.2025 13:43
+8
Прикордонники виконують важливу функцію - щоб усіх, хто залишився, жаба не душила, що хтось звалити зміг

До речі, а як це лижна прогулянка схилами Карпат автоматом на спробу втечі перетворюється?
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02.01.2025 13:48
+3
Серіал слуг уродів не передбачає с'їбавшихся з їхнього кривавого цирку!
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02.01.2025 14:01
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Раніше, до зеленського, пастки в лісі лише на звірів ставили.
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02.01.2025 13:43 Відповісти
Zjobus vulgaris - дуже обережний звір, я б сказав навіть сцикливий
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02.01.2025 14:01 Відповісти
ще є звір pensionerus divanis дуже хоробрий але тільки в межах свого ареалу поширення - дивану
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02.01.2025 15:22 Відповісти
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02.01.2025 13:47 Відповісти
Прикордонники виконують важливу функцію - щоб усіх, хто залишився, жаба не душила, що хтось звалити зміг

До речі, а як це лижна прогулянка схилами Карпат автоматом на спробу втечі перетворюється?
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02.01.2025 13:48 Відповісти
Правоохоронці і судді виконують важливу функцію - щоб усіх, хто не зміг успішно вкрасти чи грабанути банк, жаба не душила що хтось зміг.

До речі, а як це прогулянка дахом слідчого ізолятора автоматом на спробу втечі перетворюється?
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02.01.2025 14:03 Відповісти
При чому тут прикордонники? Вони виконують свою роботу.Чи вони повинні на все закрити очі? Тоді знову були б такі сякі...
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02.01.2025 14:29 Відповісти
Якщо є гроші, то віздє хорошо
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02.01.2025 15:16 Відповісти
В Монако я думаю люди мабуть не жаліються, що їм там погано
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02.01.2025 15:28 Відповісти
Сенс життя мав би місце якби було безсмертіє. А так всі рано чи пізно будем кормити хробаків. За ті 50-60 років що людина проживає встигнути абсолютно нічого глобально не можливо. Хіба шо народити таких самих дебілів, які потім проголосують за умовного зеленьського. Так шо нема сенсу шукати кішку в темній кімнаті, чувак)
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02.01.2025 16:06 Відповісти
Ты тот еще тролль😆
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02.01.2025 16:20 Відповісти
Серіал слуг уродів не передбачає с'їбавшихся з їхнього кривавого цирку!
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02.01.2025 14:01 Відповісти
Націонал Географік в шоці ..Тут міграцію лемінгів знімають а ми ухилянтів ...
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02.01.2025 14:11 Відповісти
А на першому фото і "героїчний" прикордонник за компанію вирішив здриснути? Перше фото явно постановочне...Сумніваюсь, що чувак у лісі не почув би, що ззаду за ним на відстані двох кроків хтось наближається...А на останньому фото ремонти в прикордонному загоні нічого так...Цікаво, яке джерело фінансування?
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02.01.2025 14:43 Відповісти
ремонти виконані ще до війни контробандистами цигарок
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02.01.2025 15:02 Відповісти
ці хоча би екіпірувались по серйозному, не в джинсах і не в літніх кросівках, палатки, килимки...єдине що не наділи білих масхалатів, можливо і проскочили би
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02.01.2025 14:57 Відповісти
Хтів надурити фотопастку, жовтою курткою!
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02.01.2025 16:23 Відповісти
 
 