Прикордонники затримали двох полтавців, які потрапили на фотопастку у Карпатах, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
1 січня 2025 року на території Чернівецької області прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно намагалися перетнути українсько-румунський кордон.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Мешканці Полтавської області потрапили на фотопастки, встановлені на схилах Карпат.
Завдяки оперативній інформації, переданій наряду, прикордонники разом з прикордонниками та службовою собакою змогли вийти на сліди правопорушників і затримати їх.
Як зазначається, обидва затримані чоловіки були доставлені до прикордонного підрозділу для оформлення адміністративних матеріалів за статтею 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Їм загрожує штраф або адміністративний арешт.
Прикордонники наголошують, що такі спроби перетину кордону є не лише незаконними, але й надзвичайно небезпечними для життя, адже карпатські схили можуть бути небезпечними в зимовий період.
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