Ексдиректорку Нікольського центру зайнятості засуджено за колаборацію з ворогом на Донеччині, - прокуратура. ФОТО

Суд заочно засудив колишню директорку Нікольського центру зайнятості до 10 років ув'язнення за співпрацю з окупаційною владою на Донеччині.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

У 2022 році ексдиректорка Володарського районного центру зайнятості залишилася в захопленому селищі Нікольське, де добровільно зайняла аналогічну посаду в незаконно створеній установі. Вона активно співпрацювала із загарбниками, проводила збори працівників і пропонувала їм працювати на псевдореспубліку "ДНР".

Засуджена також допомагала окупаційній владі збирати інформацію про своїх колишніх підлеглих, зокрема тих, чиї родичі брали участь у Силах територіальної оборони України.

Жінка втратила право обіймати державні посади на 15 років, а також її майно конфісковано. Її визнано винною у колабораційній діяльності відповідно до ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Попри втечу на тимчасово окуповану територію Донеччини, ексдиректорку було звільнено з посади, а український суд заочно засудив її до 10 років ув'язнення.

Розслідування проводило ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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