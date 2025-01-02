Переправників із Кривого Рогу викрили, коли вони вели "залізничників" до кордону зі Словаччиною, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На українсько-словацькому кордоні прикордонники Чопського загону зупинили спробу незаконного перетину кордону, яку організували двоє мешканців Закарпаття.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Для маскування "клієнтів", що прагнули уникнути мобілізації, чоловіків вбрали в спецодяг залізничників, дали кирку та лопату й наказали не привертати уваги.

Як повідомляється, правопорушники їхали електропотягом до прикордонного міста Великий Березний, а звідти вирушили пішки залізничною колією в бік кордону. На вигляд це нагадувало плановий огляд шляхів, поки група не зникла у лісі.

Переправники допомогли своїм "підопічним" подолати загороджувальний паркан, але залишили їх із наказом швидко рухатися і тікати у разі зустрічі з прикордонниками. Втім, план провалився: прикордонники затримали як порушників, так і організаторів схеми.

Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності, а переправників заарештовано на 60 діб із можливістю внесення застави.

Слідчі дії тривають, організаторам загрожує кримінальна відповідальність за за ст.185-10 ККУ "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону". Їм повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України"

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