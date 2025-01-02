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Держприкордонслужба (5685) Закарпаття (1999) ухилянти (719)

Переправників із Кривого Рогу викрили, коли вони вели "залізничників" до кордону зі Словаччиною, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На українсько-словацькому кордоні прикордонники Чопського загону зупинили спробу незаконного перетину кордону, яку організували двоє мешканців Закарпаття.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Затримали групу, що переправляла чоловіків через кордон

Для маскування "клієнтів", що прагнули уникнути мобілізації, чоловіків вбрали в спецодяг залізничників, дали кирку та лопату й наказали не привертати уваги.

Як повідомляється, правопорушники їхали електропотягом до прикордонного міста Великий Березний, а звідти вирушили пішки залізничною колією в бік кордону. На вигляд це нагадувало плановий огляд шляхів, поки група не зникла у лісі.

Затримали групу, що переправляла чоловіків через кордонЗатримали групу, що переправляла чоловіків через кордон

Переправники допомогли своїм "підопічним" подолати загороджувальний паркан, але залишили їх із наказом швидко рухатися і тікати у разі зустрічі з прикордонниками. Втім, план провалився: прикордонники затримали як порушників, так і організаторів схеми.

Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності, а переправників заарештовано на 60 діб із можливістю внесення застави.

Затримали групу, що переправляла чоловіків через кордонЗатримали групу, що переправляла чоловіків через кордон

Слідчі дії тривають, організаторам загрожує кримінальна відповідальність за за ст.185-10 ККУ "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону". Їм повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України"

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Хорошо, що цивільні літаки не літають із України - а то би "перевдягнені" стюардеси були би із неголеними чоловічими рожами....
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02.01.2025 17:24 Відповісти
застава була миттєво внесена прикордонникам готівкою, й після "вдарили по рукам" переправники миттєво зникли очікувати 60 добовий арешт )
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02.01.2025 17:32 Відповісти
если бы у них в руках были миноры вместо лопат..совсем другое дело
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02.01.2025 17:34 Відповісти
Нопперапон (яп. のっぺら坊 Ноппера-бо:), ткож відомий як Ноппера-бо, або Зумбера-бо - надприродна істота в японській міфології, різновид Йокай. Вдень воно дуже схоже на людину. Вночі видно, що замість обличчя у Нопперапона гладка куля.

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02.01.2025 17:36 Відповісти
Через них і Боневтік,колись відмазався від мобілізації аж 4 рази(Прикро,одні з Кривого Рогу вже посмертно мають,амінші...((
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02.01.2025 17:39 Відповісти
Бачте, їх кумир боневтік, а самі чомусь не наслідують його винки.
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02.01.2025 17:57 Відповісти
Хлопці-ухилянти такі прості, як олівець. Гадали, що вони використовують зовсім нову схему, невідому прикордонникам.
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02.01.2025 18:00 Відповісти
"На вигляд це нагадувало плановий огляд шляхів, поки група не зникла у лісі." Джерело: https://censor.net/ua/p3528189

А коли група зникла в лісі, це перестало нагадувати плановий огляд?
І ще стісняюсь спитать: а що це за такі "громадські формування з охорони... державного кордону"? Як до них потрапити?
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02.01.2025 19:21 Відповісти
 
 