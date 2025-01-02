Сили оборони атакують російського загарбника на мотоциклі у полі на Краматорському напрямку. ВIДЕО
На Краматорському напрямку оператори підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" протягом тижня знищили та пошкодили: танк, 4 гармати, 4 одиниці ворожого автотранспорту, 5 мінометів калібру 120 міліметрів, мотоцикл з водієм-окупантом, десяток ворожих піхотинців та укриття.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у телеграм-каналі бригади.
Також було спалено 2 склади боєкомплекту, 2 склади пально-мастильних матеріалів, 2 генератори та 3 пункти управління БпЛА.
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