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Прикордонники на Львівщині виявили у підлокітнику автомобіля 1,5 кг золота. ФОТО

У пункті пропуску "Нижанковичі", що на Львівщині, прикордонники виявили у підлокітнику автомобіля "Тойота" близько 1,5 кг золота.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

спроба контрабанди золота

Пояснити походження дорогоцінного металу та надати відповідні підтверджуючі документи на золоті злитки панянка, 37-річна донеччанка та пасажир авто – 67-річний чоловік не змогли. Проба кожного злитка 999. Усього правоохоронці виявили 61 такий злиток.

Прикордонники виявили золото в автомобілі

За попередньою оцінкою сума виявленого може сягати 6 млн грн.

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спроба контрабанди золота

Прикордонники направили повідомлення до БЕБ України про виявлення ознак злочину за ст. 201-3 КК України.

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Топ коментарі
+11
хтось дав інфу=правильно зробив здав ригів з бамбасу
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02.01.2025 19:53
+5
А у моєму Ланосі навіть підлокотника немає
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02.01.2025 19:54
+4
Піду в гараж перевірю - може і в мене на підлокотнику є хоча би "кожа"
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02.01.2025 19:46
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Піду в гараж перевірю - може і в мене на підлокотнику є хоча би "кожа"
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02.01.2025 19:46 Відповісти
А у моєму Ланосі навіть підлокотника немає
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02.01.2025 19:54 Відповісти
А що таке підлокотник?
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02.01.2025 19:56 Відповісти
це нашивка на ліктях одежі канцелярських працівників...
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02.01.2025 20:09 Відповісти
Те саме що й "злиток", замість зливок!
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02.01.2025 21:28 Відповісти
перевірте тоді в заголовнику.... Десь же сховали 1,5 кг?
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02.01.2025 20:07 Відповісти
Добре, сьогодні вже пізно, завтра зранку піду розпорю
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02.01.2025 20:10 Відповісти

краще металошукачем пройтись....
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02.01.2025 20:12 Відповісти
А скільки він коштує той металошукач? Бо в мене пенсія тільки 6800
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02.01.2025 20:13 Відповісти
наших із Вами дві пенсії точно не вистачить- потрібно третього шукати....
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02.01.2025 20:19 Відповісти
Так сказати, як в совєцькі часи "сообразім на троіх"?
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02.01.2025 20:28 Відповісти
на свята не гріх....
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02.01.2025 20:32 Відповісти
Підкинув хтось.
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02.01.2025 19:48 Відповісти
колись працював на розборці… араб пригнав ауді під ніж… та ми з під торпеди в кожуху пічки дістали 26 перснів з пробами…. 😂 майже як справжні… а виявився - рандоль….
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02.01.2025 19:49 Відповісти
Прикордонникам респект - в металі наити метал - це ж не наркота - шо песик може занюхати
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02.01.2025 19:49 Відповісти
хтось дав інфу=правильно зробив здав ригів з бамбасу
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02.01.2025 19:53 Відповісти
перевірте ту донеччанку мабуть шкура з днр
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02.01.2025 19:55 Відповісти
Але таки до патріотки з Хмельницького мсеку ще ой як їй далеко )))
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02.01.2025 20:58 Відповісти
Але таки до патріотки з Хмельницького мсеку ще ой як їй далеко )))
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02.01.2025 21:00 Відповісти
Прочитав, пішов роздер підлокітник в своєму авто і - .... не пощастило. То мабуть тільки в Тойотах.
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02.01.2025 20:03 Відповісти
Не у всіх Тойотах; тільки у Прадо.
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02.01.2025 20:53 Відповісти
Або треба бути прикордонником
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03.01.2025 03:12 Відповісти
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02.01.2025 20:13 Відповісти
Там і в районі промежині кілограм 10 на обох
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02.01.2025 20:16 Відповісти
не розумію
у чому полягає склад злочину?
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02.01.2025 20:17 Відповісти
Чого люди такі тупі ? Прикордонники просвічують і автівки , і людей ,невеличким пристроєм , нічого не сховаєте .
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02.01.2025 20:21 Відповісти
ага, і думки читають спеціальним пристроєм
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02.01.2025 20:25 Відповісти
Алмази ніяким пристроєм не фіксуються.
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02.01.2025 20:29 Відповісти
У прикордонників нюх на щось, де можна зрубити бабла. Роками це тренують 😁
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02.01.2025 21:44 Відповісти
Мужику 67 лет. Явно в молодости смотрел фильм "Разиня" с Луи ДеФюнесом и Бурвилем.
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03.01.2025 20:01 Відповісти
Уточніть будь ласка,як і чим просвічують автомобіль???? Що можна відрізнити метал кольоровий від простого заліза??😊😂😂
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03.01.2025 01:05 Відповісти
З своїм золотом ніззя! Їдь з фантіками під назвою "гривні" на рахунках приватбанку... і плати за конвертацію...
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02.01.2025 20:35 Відповісти
Що значить "близько 1.5 кг"? Це ж не горіхи. Не визначились скільки собі залишити?
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02.01.2025 20:50 Відповісти
На злитках є банківська маркеровка, цього достатньо у нормальній країні,але тут розкулачка зеленого гадьониша
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03.01.2025 02:22 Відповісти
у нормальній країні
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03.01.2025 06:59 Відповісти
 
 