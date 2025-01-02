Прикордонники на Львівщині виявили у підлокітнику автомобіля 1,5 кг золота. ФОТО

У пункті пропуску "Нижанковичі", що на Львівщині, прикордонники виявили у підлокітнику автомобіля "Тойота" близько 1,5 кг золота.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Пояснити походження дорогоцінного металу та надати відповідні підтверджуючі документи на золоті злитки панянка, 37-річна донеччанка та пасажир авто – 67-річний чоловік не змогли. Проба кожного злитка 999. Усього правоохоронці виявили 61 такий злиток.

За попередньою оцінкою сума виявленого може сягати 6 млн грн.

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Прикордонники направили повідомлення до БЕБ України про виявлення ознак злочину за ст. 201-3 КК України.