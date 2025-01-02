Прикордонники на Львівщині виявили у підлокітнику автомобіля 1,5 кг золота. ФОТО
У пункті пропуску "Нижанковичі", що на Львівщині, прикордонники виявили у підлокітнику автомобіля "Тойота" близько 1,5 кг золота.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Пояснити походження дорогоцінного металу та надати відповідні підтверджуючі документи на золоті злитки панянка, 37-річна донеччанка та пасажир авто – 67-річний чоловік не змогли. Проба кожного злитка 999. Усього правоохоронці виявили 61 такий злиток.
За попередньою оцінкою сума виявленого може сягати 6 млн грн.
Прикордонники направили повідомлення до БЕБ України про виявлення ознак злочину за ст. 201-3 КК України.
Топ коментарі
+11 Алекс Степаненко a9bcd1f8
показати весь коментар02.01.2025 19:53
+5 Грицько Злий
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+4 Luk Viktor
показати весь коментар02.01.2025 19:46
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Будь ласка, зачекайте...
краще металошукачем пройтись....
у чому полягає склад злочину?