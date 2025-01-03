"Виконати задачу навіть ціною смерті": Розшифровано чергову частину нотатника ліквідованого КНДРівця. ФОТО
КНДР відправляє своїх солдатів на війну до РФ, щоб ті набралися досвіду та були готові до потенційної війни.
Про це йдеться у нотатнику північнокорейського спецпризначенця Гьонг Хонг Джонг, оприлюдненому Силами спецоперацій України, інформує Цензор.НЕТ.
Його на Курщині знищили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ.
"[підпункт трикутник] Задача: Водночас, найважливіший з них (фронтів) — фронт антиімперіалістичної та класової боротьби, а найважливіша задача — боєготовність. Ще раз підкреслю, що найважливіша, життєво важлива задача для наших збройних сил — готовність на випадок війни.
Гасло. "Всі сили — на завершення підготовки до війни!", цього вимагає революція, цього вимагають нинішні обставини, це — бойове гасло, яке слід високо підняти на стяг нашим збройним силам усіх рівнів.
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Бути не батальйоном, який бере на себе зобов’язання лише на словах, а батальйоном, який вміє діяти та битися одразу після отримання наказу, підготувати універсальні батальйони, які можуть ідеально виконати будь-яку задачу навіть ціною смерті — це і є мета, якої мусить досягти кожен батальйон у наших збройних силах, це і є духом цього з'їзду", - написав Джонг.
Частину інформації не може бути оприлюднено, оскільки вона несе чутливий характер та засекречена.
Будь ласка, зачекайте...
Або це якась фігня, або автор досі не знайомий з водкою, порнухою і барбершопами, яких на росії у кожній Суджі натикано. Разом з льодовими палацами.
І у "штабних" багато більше можливостей в тилу скуштувати той самий "проклятий імпєріалізм".
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Дорогие подписчики и гости канала! Около 200 северокорейских солдат и офицеров, большинство из которых так и не прошло боевое крещение, возвращаются к себе на родину. Все эти бравые военные не выдержали "испытания российской реальностью" и дома их, скорее всего, ждёт жестокое наказание. Проступки провинившихся самые различные, их спектр настолько широк, что даже в докладе помощнику президента России Николаю Патрушеву перечисление таковых заняло целую страницу: от просмотра порнографии и "на этом фоне" реальных изнасилований российских женщин (зафиксировано два случая), и своих же товарищей по оружию (четыре случая, три из которых совершены группой лиц), до игр на смартфоне и поедания "запрещённых продуктов" российского и зарубежного производства. Несколько военных из Северной Кореи были расстреляны по месту дислокации, по приказу собственных офицеров, но после вмешательства российских военных и обращения от российского руководства Ким Чен Ыну, подобная практика была пресечена. Надо отметить, что та часть российского руководства, которая занимается "СВО", с облегчением встретила новость об отправке части военных из КНДР домой. В целом опыт применения северокорейских военных- негативный, и они скорее обуза, чем помощь на фронте.
Але пончик - не дурень. Тому - смерть всім зараженим "чумой западного растлєнія" гарантована. Інакше.... только массовиє расстрєли спасут родіну.
На відміну від зєліного реактивного асфальту, ССО роблять реальну бойову роботу.
Спробував перекласти з допомогою гугл перкладача. З того, що він зміг розпізнати, то є такий переклад:
Отже, найважливіше серед них - це юридична школа / 3 робоча бойова позиція / нагорода Гунсан), Десен Токіо Хан. Це напівдієслово
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капітал. Це пара ish's 'रшы 87 947501 Naiman Battle District **** з високо піднятим золотом.
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Говорячи і визначаючи 1988 р. рет опубліковано в четвер, уже.......
Зранку після гімну срср починалася промивка мізків схожою маячнею про класову боротьбу, імперіалістів, которі сплять і бачать, як нас рабів захватити, про натівську воєнщину і т. д. і т. п.
Газети, журнали, телерадіопередачі, кругом плакати на улицях типу "Лєнін жіл, лєнін жів, лєнін будєт жіть", "Народ і партія єдіни" і т. п. по суті все, як на цьому папірці дохлого чучхеїста. Комуняцьке мракобісся!
Про "промивку" мізків громадян совком спеціалістами написані цілі томи і я в своєму коротенькому дописі не ставив мету зразу всіх просвітити про те, що таке "промивка" мізків по срсрівськи.
ПиСи: я свій свідомий життєвий шлях почав при хрущову.
Якщо не тямиш в оперативній роботі" - хоч не ганьбися та не сміши людей...
Не ганьбися!
До речі - можеш тепер "казки розказувать" майже "чесно" - до них, у перші дні блокади, снаряд прилетів у будівлю. І згоріли приміщення архіву... Тепер можна брехать, не зморгуючи...
Зєлю геть. Вибори(офлайн)