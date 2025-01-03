"Виконати задачу навіть ціною смерті": Розшифровано чергову частину нотатника ліквідованого КНДРівця. ФОТО

КНДР відправляє своїх солдатів на війну до РФ, щоб ті набралися досвіду та були готові до потенційної війни.

Про це йдеться у нотатнику північнокорейського спецпризначенця Гьонг Хонг Джонг, оприлюдненому Силами спецоперацій України, інформує Цензор.НЕТ.

Його на Курщині знищили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"[підпункт трикутник] Задача: Водночас, найважливіший з них (фронтів) — фронт антиімперіалістичної та класової боротьби, а найважливіша задача — боєготовність. Ще раз підкреслю, що найважливіша, життєво важлива задача для наших збройних сил — готовність на випадок війни.

Гасло. "Всі сили — на завершення підготовки до війни!", цього вимагає революція, цього вимагають нинішні обставини, це — бойове гасло, яке слід високо підняти на стяг нашим збройним силам усіх рівнів.

...

Бути не батальйоном, який бере на себе зобов’язання лише на словах, а батальйоном, який вміє діяти та битися одразу після отримання наказу, підготувати універсальні батальйони, які можуть ідеально виконати будь-яку задачу навіть ціною смерті — це і є мета, якої мусить досягти кожен батальйон у наших збройних силах, це і є духом цього з'їзду", - написав Джонг.

Частину інформації не може бути оприлюднено, оскільки вона несе чутливий характер та засекречена.

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