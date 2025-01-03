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війна (474) КНДР (1118) ССО (476)

"Виконати задачу навіть ціною смерті": Розшифровано чергову частину нотатника ліквідованого КНДРівця. ФОТО

ССО публікує нотатник військового КНДР

КНДР відправляє своїх солдатів на війну до РФ, щоб ті набралися досвіду та були готові до потенційної війни.

Про це йдеться у нотатнику північнокорейського спецпризначенця Гьонг Хонг Джонг, оприлюдненому Силами спецоперацій України, інформує Цензор.НЕТ.

Його на Курщині знищили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ.

ССО публікує нотатник військового КНДР

"[підпункт трикутник] Задача: Водночас, найважливіший з них (фронтів) — фронт антиімперіалістичної та класової боротьби, а найважливіша задача — боєготовність. Ще раз підкреслю, що найважливіша, життєво важлива задача для наших збройних сил — готовність на випадок війни.

Гасло. "Всі сили — на завершення підготовки до війни!", цього вимагає революція, цього вимагають нинішні обставини, це — бойове гасло, яке слід високо підняти на стяг нашим збройним силам усіх рівнів.

...

Бути не батальйоном, який бере на себе зобов’язання лише на словах, а батальйоном, який вміє діяти та битися одразу після отримання наказу, підготувати універсальні батальйони, які можуть ідеально виконати будь-яку задачу навіть ціною смерті — це і є мета, якої мусить досягти кожен батальйон у наших збройних силах, це і є духом цього з'їзду", - написав Джонг.

Частину інформації не може бути оприлюднено, оскільки вона несе чутливий характер та засекречена.

Читайте: Як вполювати дрон на живця: ССО розшифрували другу частину нотатника ліквідованого КНДРівця

ССО публікує нотатник військового КНДР

Автор: 
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Топ коментарі
+14
Зомбі-апокаліпсис.
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03.01.2025 08:34
+14
Та нічого дивного... "Якщо людину змалечку називать свинею - вона зарохкає...". Тут - те саме... Їм ще з 50-х "срали у голову" комуністичними лозунгами... Вони бояться навіть у сні подумать якусь "крамолу" - щоб подушка не довідалась та не донесла... А те, що можуть побачить чужі очі - і подавно... Це він не для себе писав - а для "стукача", що загляне у "нотатник", коли він спатиме...
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03.01.2025 08:49
+11
Дивне питання. Тому ще це "водяний знак", нанесений на цифрове зображення - захист від перепосту від чужого імені. На відео часто теж ставлять.
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03.01.2025 08:53
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Зомбі-апокаліпсис.
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03.01.2025 08:34 Відповісти
Гумус перед смертю хотів ідеально виконати бойове завдання - це дуже важливо.
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03.01.2025 08:39 Відповісти
Сімонянша ти? Всіх бобрів зжерла?
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03.01.2025 08:42 Відповісти
Боброєдка це ти,чи зливний бачок.
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03.01.2025 08:46 Відповісти
найважливіший з них (фронтів) - фронт антиімперіалістичної та класової боротьби
Або це якась фігня, або автор досі не знайомий з водкою, порнухою і барбершопами, яких на росії у кожній Суджі натикано. Разом з льодовими палацами.
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03.01.2025 08:42 Відповісти
Та нічого дивного... "Якщо людину змалечку називать свинею - вона зарохкає...". Тут - те саме... Їм ще з 50-х "срали у голову" комуністичними лозунгами... Вони бояться навіть у сні подумать якусь "крамолу" - щоб подушка не довідалась та не донесла... А те, що можуть побачить чужі очі - і подавно... Це він не для себе писав - а для "стукача", що загляне у "нотатник", коли він спатиме...
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03.01.2025 08:49 Відповісти
Гарний варіант. Якщо пончик не стратить або хіба що не ізолює всіх учасників "антіімпєріалістічєской борьби" після їх повернення, КНДР цілком може чекати доля СРСР.
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03.01.2025 08:55 Відповісти
А ти думаєш - чого він в Росію послав "штрафників"? Саме для того, щоб їх "обнулить"... Точно так само і кацапня думала - коли посилали "зеків" воювать...
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03.01.2025 09:30 Відповісти
Але крім "штрафників" прибули й штабні. Явно не для обнулєнія.
І у "штабних" багато більше можливостей в тилу скуштувати той самий "проклятий імпєріалізм".
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03.01.2025 09:33 Відповісти
А от "штабні" , якраз, і приїхали "вчиться"... Не переживай - їх наздожене доля тих "нових воєнспеців", яких Сталін посилав, у 3-ті, у Європу, "учиться ваенному делу настаящим образом". "Бойовий хом"як" їх, просто, перестріляє, як це було зроблено з Яковом Смушкевичем та багатьма його "братами по нещастю"...
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03.01.2025 09:41 Відповісти
Доведеться.
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03.01.2025 09:43 Відповісти
Джерело дуже таке собі, але логічно та смішно.
https://t.me/generalsvr Генерал СВР

Дорогие подписчики и гости канала! Около 200 северокорейских солдат и офицеров, большинство из которых так и не прошло боевое крещение, возвращаются к себе на родину. Все эти бравые военные не выдержали "испытания российской реальностью" и дома их, скорее всего, ждёт жестокое наказание. Проступки провинившихся самые различные, их спектр настолько широк, что даже в докладе помощнику президента России Николаю Патрушеву перечисление таковых заняло целую страницу: от просмотра порнографии и "на этом фоне" реальных изнасилований российских женщин (зафиксировано два случая), и своих же товарищей по оружию (четыре случая, три из которых совершены группой лиц), до игр на смартфоне и поедания "запрещённых продуктов" российского и зарубежного производства. Несколько военных из Северной Кореи были расстреляны по месту дислокации, по приказу собственных офицеров, но после вмешательства российских военных и обращения от российского руководства Ким Чен Ыну, подобная практика была пресечена. Надо отметить, что та часть российского руководства, которая занимается "СВО", с облегчением встретила новость об отправке части военных из КНДР домой. В целом опыт применения северокорейских военных- негативный, и они скорее обуза, чем помощь на фронте.
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07.01.2025 09:38 Відповісти
Так я ж писав це з самого початку: "Звірків випустили з клітки зоопарку...".
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07.01.2025 09:52 Відповісти
Тут головне - щоб звіра загнали назад в клітку живим.
Але пончик - не дурень. Тому - смерть всім зараженим "чумой западного растлєнія" гарантована. Інакше.... только массовиє расстрєли спасут родіну.
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07.01.2025 10:01 Відповісти
Чому ці записи зроблені на папірцях з логотипом ССО України???

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03.01.2025 08:45 Відповісти
,🤣
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03.01.2025 08:51 Відповісти
Дивне питання. Тому ще це "водяний знак", нанесений на цифрове зображення - захист від перепосту від чужого імені. На відео часто теж ставлять.
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03.01.2025 08:53 Відповісти
Просто дл цього вони таких водяних знаків не ставили. Просто писали, що це фото Сил Спеціальних Операцій. А зараз це виглядає так ніби на сторінках блокноту надрукований їхній логотип. Це може ввести в оману і змусити людину зробити неправильні висновки...

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03.01.2025 09:24 Відповісти
Якщо б це була фальшивка, ви справді вважаєте наших настільки тупими, що не пошукають чистий зошит у клітинку?
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03.01.2025 09:26 Відповісти
Ну у новорічному зверненні зеленського, коли він говорить про українську балістичну ракету "Сапсан", показали ж відео з запуском південнокорейської ракети *******-2A та MGM-140 ATACMS
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03.01.2025 09:31 Відповісти
Знайшли з чим порівнювати - з відосіками.
На відміну від зєліного реактивного асфальту, ССО роблять реальну бойову роботу.
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03.01.2025 09:34 Відповісти
Але ж це "відосікі" від першої особи держави. І якщо на такому рівні присутні очевидні ляпи, то чому їх не може бути на "фоточках", оприлюднених іншими офіційними структурами?
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03.01.2025 09:40 Відповісти
Якби у нас все робилось як робить перша особа держави, держави вже б давно не було.
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03.01.2025 09:44 Відповісти
Але ж робиться. І фейків та вкидів в українському сегменті інтернету вистачає.
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03.01.2025 09:51 Відповісти
Тому і ставлять водяні знаки. Щоб не використали матеріал деінде.
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03.01.2025 10:04 Відповісти
Просто у цьому конкретному випадку це може бути розтлумачено по-різному. Як саме я вже написав у своєму попередньому коментарі.
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03.01.2025 10:11 Відповісти
Ну і я теж написав.
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03.01.2025 10:11 Відповісти
Мені здається, що це зроблене для ілюстрації фото.
Спробував перекласти з допомогою гугл перкладача. З того, що він зміг розпізнати, то є такий переклад:

Отже, найважливіше серед них - це юридична школа / 3 робоча бойова позиція / нагорода Гунсан), Десен Токіо Хан. Це напівдієслово
..............

капітал. Це пара ish's 'रшы 87 947501 Naiman Battle District **** з високо піднятим золотом.
................

Говорячи і визначаючи 1988 р. рет опубліковано в четвер, уже.......
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03.01.2025 08:56 Відповісти
А класова боротьба для них це що? Боротьба амеб за виживання у агресивному середовищі пельменя?
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03.01.2025 08:46 Відповісти
А там де заблюрено - там сікрєтная інформація ні для наших газ?
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03.01.2025 08:51 Відповісти
🤣🤣🤣
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03.01.2025 09:00 Відповісти
Більше половини північнокорейців в дитинстві хворіють рахітом.Ріст солдатів з роками все меншає...Це результат підготовки до класової війни)
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03.01.2025 09:10 Відповісти
Низький солдат - важче влучити.
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03.01.2025 10:17 Відповісти
интересно, он это осознанно писал или на случай если его органы проверять будут
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03.01.2025 09:12 Відповісти
Видно, що ви не проживали при совіцькому союзі. Там було абсолютно те саме 1 до 1 - я добре пам'ятаю.
Зранку після гімну срср починалася промивка мізків схожою маячнею про класову боротьбу, імперіалістів, которі сплять і бачать, як нас рабів захватити, про натівську воєнщину і т. д. і т. п.
Газети, журнали, телерадіопередачі, кругом плакати на улицях типу "Лєнін жіл, лєнін жів, лєнін будєт жіть", "Народ і партія єдіни" і т. п. по суті все, як на цьому папірці дохлого чучхеїста. Комуняцьке мракобісся!
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03.01.2025 09:31 Відповісти
Особливо в армії зайобувало конспетування на політзанятіях передовиці з красної звєзди та правди. А не дай бог ще дарагой ліонід ілліч щось пробурмотить з трибуни с'єзда- то майже слово в слово конспектірувать приходилось. Ну і труди вови -сіфілітіка доставали....
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03.01.2025 09:46 Відповісти
Точно!
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03.01.2025 10:34 Відповісти
не знаю, могу-ли я претендовать что жил при совке, учитывая что я помню похороны брежнева, адропова, черненко и устинова. P. s в отличии, мне вот то что вы "промывочное" огласили было до одного места
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03.01.2025 11:25 Відповісти
Те що я перерахував, то були пропагандистські вітринні гасла, а сама промивка мала дещо інший вигляд. Ви, ймовірніше, не проживали в совку, бо інакше ви знали б, що таке промивка мізків по срсрівськи і всім громадянам совка в тій чи іншій мірі мізки промивали, як не в піонерії, то в комсомолі, при службі в СА, чи навчанні в навчальних закладах.
Про "промивку" мізків громадян совком спеціалістами написані цілі томи і я в своєму коротенькому дописі не ставив мету зразу всіх просвітити про те, що таке "промивка" мізків по срсрівськи.
ПиСи: я свій свідомий життєвий шлях почав при хрущову.
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03.01.2025 12:10 Відповісти
еще раз,мне вот что вы про промывку при совке описали было до одного места, до сих пор где-то валяется характеристика от особиста в СА что промывке не поддаюсь, дерзок и независим в суждениях и дальше по-тексту
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03.01.2025 12:34 Відповісти
Ну і славненько! А мене врятувало диво, що не посадили за антирадянщину, а потім за участь в бунті. Особисти довго "тягали" пройшов багато допитів та спробу вербування в "стукачі". Пам'ятаю одного капітана-особіста в однострої танкіста по прізвищу попов. Неприємні спогади.
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03.01.2025 12:49 Відповісти
І де ж це ти таку "характеристику" роздобув? Як вона до тебе потрапила? Адже таку "характеристику" пищуть, коли "обьект в разработке". І це - документ секретний... Він зберігається у "Деле". А ці "Дела" "особіст" у себе не зберігає - воли зберігаються в "Особом отделе" - в "секретці"... І як же ти туди потрапив?
Якщо не тямиш в оперативній роботі" - хоч не ганьбися та не сміши людей...
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07.01.2025 10:03 Відповісти
ну так да, в разработке - в следствии повреждения личного имущества конторского офицера (автомобиля ГАЗ-24 черного цвета) из-за личной неприязни и нарушения субординации) о чем было оглашено на утреннем построении плаца начальником училища генерал-майором авиации Виктором Козюбердиным )))
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07.01.2025 11:00 Відповісти
Вірю... От плачу сльозами кривавими - але вірю... У мене сусід пропрацював до пенсії, на "вулиці Шевченка". Дослужився до полковника. Саме "операми" у них, керував. Розкажу, як Кузюбердін розголошував інформацію "особіста", на плаці ЧВВАУЛ, посмішу його...
Не ганьбися!
До речі - можеш тепер "казки розказувать" майже "чесно" - до них, у перші дні блокади, снаряд прилетів у будівлю. І згоріли приміщення архіву... Тепер можна брехать, не зморгуючи...
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07.01.2025 12:14 Відповісти
шановний, зачем-же вы так выпячиваете свою глупость - при чем тут конторские с Шевченко ? в училище свои конторские (особисты) были, возле КП с правой стороны 3х этажное здание вдоль бетонного забора
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07.01.2025 12:38 Відповісти
"Безтолковко"! А про "службову ієрархію" ти, коли-небудь, чув? Твої особісти що, напряму на "Луб"янку" замикалися? Крім того, після ліквідації училища, багато хто з особістів тих, пішли працювать в СБУ, на Шевченка. А дехто - на "П"ять кутів", у "зелену свічку" (там колись, вже при незалежній Україні, сиділи "контріки"). Саме на Шевченка на мене зберігалося "Дєло". Бо саме на Шевченка нам оформлялися "допуски" до державної таємниці... І (що саме головне) - я писав тобі про те, що ти не знаєш порядку та правил оперативної роботи... А ти пробуєш "сцять у очі" форумчанам, "дупля не відбиваючи" в тому, в чому абсолютно не тямиш...
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07.01.2025 12:52 Відповісти
снаряд туда не прилетал - сами подожгли , спроси у своего "соседа полковника"
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07.01.2025 12:54 Відповісти
Ну, добре... Припустимо, "не прилетал - сами подожгли"-"... З рештою, мною сказаного, ти згоден?
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07.01.2025 13:14 Відповісти
ніт
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07.01.2025 15:38 Відповісти
Ну й залишайся "обісраним брехуном"...
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07.01.2025 16:43 Відповісти
брехун сын твоего отца, меня по-себе не меряй
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07.01.2025 16:57 Відповісти
А ти доведи, що ти - не брехун... Я тебе у брехні піймав і довів це аргументовано. А ти тільки ""всё вздор!" І нічого більше...(До речі, тобі привіт від опера СБУ. Коли я йому сьогодні, на прогулянці,про тебе розказав, він довго сміявся...).
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07.01.2025 17:04 Відповісти
Ми потроху теж перетворюємось на КНДР. В Південній Кореї президента арештовують тільки за те, що він тричі не з'явивсь на допит до слідчого. Чотири президенти зняті по імпічменту, а дехто і сидить. Але економіка стабільна і на перших місцях у світі. А наш гадьониш повісив Конституцію на паузу у себе в сортирі.

Зєлю геть. Вибори(офлайн)
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03.01.2025 09:57 Відповісти
Цей приклад літературного жанру, який був знайден у кішені вбитого півн.корейця ( і подібні жанри) можно назввати: " Як насцяти у вуха лоху" ( щоб гроши не витрачати.)👈
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03.01.2025 10:16 Відповісти
Водночас, найважливіший з них (фронтів) - фронт антиімперіалістичної та класової боротьби, Джерело: https://censor.net/ua/p3528264
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03.01.2025 10:38 Відповісти
Как служивший в СССР я вам поясню, что это такое. Скорее всего каждый военнослужащий должен иметь блокнот, куда нужно записывать свои важнейшие мысли и раз в неделю сдавать его на проверку комсоргу или замполиту.
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03.01.2025 14:16 Відповісти
 
 