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хабар (4644) Держприкордонслужба (5685) Закарпаття (1999)

За $6 тис. "допомагав" виїхати чоловікам в Угорщину: на Закарпатті викрито прикордонника. ФОТОрепортаж

На Закарпатті викрили прикордонника, який за хабар допомагав переправляти чоловіків призовного віку через кордон до Угорщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Вартість "послуг" становила $6 тис.

"Він повідомляв організаторам інформацію про пересування прикордонних нарядів і місця розміщення відеоспостереження.

Військовослужбовця затримали "на гарячому", вилучили грошові кошти і телефон. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, слідчі дії тривають", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Переправників із Кривого Рогу викрили, коли вони вели "залізничників" до кордону зі Словаччиною, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонник за 6 тисяч доларів допомагав військовозобов'язаним виїхати в Угорщину
Прикордонник за 6 тисяч доларів допомагав військовозобов'язаним виїхати в Угорщину
Прикордонник за 6 тисяч доларів допомагав військовозобов'язаним виїхати в Угорщину

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Топ коментарі
+7
а як на рахунок незаконного закритя кордону??
буде Кримінальна відповідальність??
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03.01.2025 10:21
+4
Невже один "допомогав"???
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03.01.2025 10:11
+3
Не перший, і не останній.За незаконний перетин кордону ввести кримінальну відповідальність, або підписання контракту у військо.Держава в небезпеці,не будьте Арестовичами...
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03.01.2025 10:18
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Давно такого не було - і от знову.....
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03.01.2025 10:11 Відповісти
Невже один "допомогав"???
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03.01.2025 10:11 Відповісти
Не перший, і не останній.За незаконний перетин кордону ввести кримінальну відповідальність, або підписання контракту у військо.Держава в небезпеці,не будьте Арестовичами...
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03.01.2025 10:18 Відповісти
а як на рахунок незаконного закритя кордону??
буде Кримінальна відповідальність??
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03.01.2025 10:21 Відповісти
Какой закон запрещает пересечение границы???
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03.01.2025 11:48 Відповісти
То може їм зарплати підняти щоб хабарів не брали?
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03.01.2025 10:38 Відповісти
За $6 тис. "допомагав" виїхати

Так допомагав насправді чи ні?
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03.01.2025 10:45 Відповісти
Заслуговує найсуворішого покарання за те, що він зробив - не поділився з начальством!
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03.01.2025 11:04 Відповісти
Гроші не пахнуть, а це - бізнес.
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03.01.2025 11:37 Відповісти
Ніби й не дорого
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03.01.2025 12:33 Відповісти
А кажуть, ми найбідніша країна.
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03.01.2025 17:57 Відповісти
 
 