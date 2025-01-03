За $6 тис. "допомагав" виїхати чоловікам в Угорщину: на Закарпатті викрито прикордонника. ФОТОрепортаж

На Закарпатті викрили прикордонника, який за хабар допомагав переправляти чоловіків призовного віку через кордон до Угорщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Вартість "послуг" становила $6 тис.

"Він повідомляв організаторам інформацію про пересування прикордонних нарядів і місця розміщення відеоспостереження.



Військовослужбовця затримали "на гарячому", вилучили грошові кошти і телефон. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, слідчі дії тривають", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Переправників із Кривого Рогу викрили, коли вони вели "залізничників" до кордону зі Словаччиною, - ДПСУ. ФОТОрепортаж





