Вночі 2 січня росіяни обстріляли Краматорськ. ФОТО
Російські загарбники вночі 2 січня завдали удару по Краматорську - пошкоджено багатоквартирний будинок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Олександр Гончаренко.
"На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Гончаренко зазначив, що на місці влучання працюють всі відповідні комунальні служби, продовжують фіксувати наслідки.
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Владимир 6c7a65c1
показати весь коментар03.01.2025 11:47 Відповісти Мені подобається 0
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