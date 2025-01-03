Вночі 2 січня росіяни обстріляли Краматорськ. ФОТО

Російські загарбники вночі 2 січня завдали удару по Краматорську - пошкоджено багатоквартирний будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Олександр Гончаренко.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Гончаренко зазначив, що на місці влучання працюють всі відповідні комунальні служби, продовжують фіксувати наслідки.

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