Зранку ворог вдарив з дрона по Херсону: поранено чоловіка. За добу атакував соціальну інфраструктуру, житлові будинки Херсонщини. ФОТОрепортаж

Зранку 3 січня російські загарбники атакували з дрона Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Орієнтовно о 10:00 росіяни атакували з дрона Херсон. Внаслідок скидання вибухівки 59-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Дар'ївка, Придніпровське, Наддніпрянське, Комишани, Білозерка, Розлив, Дніпровське, Янтарне, Велетенське, Кізомис, Широка Балка, Станіслав, Софіївка, Понятівка, Новодмитрівка, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Тягинка, Ольгівка, Новоберислав, Новоолександрівка, Львове, Микільське, Михайлівка, Монастирське, Бургунка, Новорайськ, Осокорівка, Нововоронцовка, Золота Балка, Червоний Маяк, Зміївка, Саблуківка, Вірівка, Заможне, Веселе та місто Херсон.

"російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, автопарк, автобус та приватний автомобіль. Через російську агресію 10 людей дістали поранення", - повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Через дронову атаку Станіслава до лікарні доправили двох тяжко поранених місцевих жителів. У 33-річного чоловіка вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, часткова ампутація стопи та поранення ніг. У 37-річного постраждалого – вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, уламкові поранення обличчя, рук та ніг, а також перелом пальців кисті.

У Дар’ївці в результаті атаки FPV-дроном пошкоджено автопарк однієї з установ.

Артилерійським вогнем пошкоджено два приватні будинки у Золотій Балці та Червоному Маяку.

Російські військові скинули вибухівки з БпЛА на Саблуківку, внаслідок атак пошкоджено приватний будинок і легковий автомобіль.

З реактивних систем залпового вогню окупанти вдарили по Заможному. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У Антонівці через атаку дрона та артобстріл пошкоджено приватний і багатоповерховий будинки.

Військові РФ з артилерії обстріляли Корабельний район Херсона. Під удар потрапив маршрутний автобус. Внаслідок атаки вибухові та черепно-мозкові травми, контузії й уламкові поранення ніг дістали водій і четверо пасажирів віком від 45 до 85 років.









Через артобстріл центральної частини міста пошкоджено будівлю музею та багатоповерховий будинок. У Дніпровському районі ворожі снаряди пошкодили багатоквартирний будинок. Ударом безпілотника пошкоджено приватний будинок у прибережній зоні.

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