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У бою за Україну загинув переможець 6 сезону шоу "Танцюють всі", хореограф і режисер-постановник Володимир Раков. ФОТО

6 січня в боях за Україну загинув переможець 6 сезону популярного українського шоу "Танцюють всі" Володимир Раков.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці Нового каналу.

Скрін

Володимир Раков народився у Євпаторії. У 2013 році він став переможцем шостого сезону шоу "Танцюють всі!". У наступних двох сезонах чоловік співпрацював із проєктом як хореограф. У 2018 році Володимир разом із командою Wonder Crew здобув перше місце на змаганнях World of Dance у Берліні.

Він також працював асистентом хореографа на проєкті "Танці з зірками" та виконував роль танцівника в українському фільмі "Давай танцюй!".

Свою танцювальну майстерність Володимир вдосконалював у найкращих школах США, серед яких Broadway Dance Centre у Нью-Йорку, Millennium у Лос-Анджелесі та Movement Lifestyle у Лос-Анджелесі.

Володимир Раков брав участь у різних танцювальних конкурсах та працював актором у театрі. Окрім того, хореограф знімався у кліпах таких артистів, як Злата Огнєвіч, Віталій Козловський, Настя Каменських, Дмитро Монатік та інших.

До лав ЗСУ Володимир Раков долучився після початку великої війни у 2022 році та служив у 2 стрілецькому батальйоні 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила Галицького.

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Володимир Раков
Володимир Раков
Володимир Раков

Автор: 

Новий канал (4) втрати (4413) 24 омб імені князя Данила Галицького (255)


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Топ коментарі
+33
R.I.P. Hero
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09.01.2025 08:14
+29
Важко змиритись що уходять найкращі!
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09.01.2025 08:33
+26
Важко зрозуміти чому танцор буів на фронті, а 2 метрові інваліди ТсЦиКуни і з мусраму і прокурорами їздять на віджатих і військових авто та відправляють на війну замість себе
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09.01.2025 09:19
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09.01.2025 08:14 Відповісти
Важко змиритись що уходять найкращі!
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09.01.2025 08:33 Відповісти
Важко зрозуміти чому танцор буів на фронті, а 2 метрові інваліди ТсЦиКуни і з мусраму і прокурорами їздять на віджатих і військових авто та відправляють на війну замість себе
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09.01.2025 09:19 Відповісти
100%👍
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09.01.2025 09:27 Відповісти
С.У.М.
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09.01.2025 08:37 Відповісти
Пам'ятаємо кожного героя....

Смерть кацапоФАШИСТАМ, БОЛОТНІМ ВИРОДКАМ
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09.01.2025 08:38 Відповісти
Героям Слава .
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09.01.2025 08:40 Відповісти
На жаль гинуть кращі і не ховався від армії як багато ухилянтів що сповідують принцип "найвеличнішого". Вічна пам'ять.
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09.01.2025 08:55 Відповісти
Дякую тобі Захиснику! За можливість жити Вільною людиною!
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09.01.2025 09:06 Відповісти
Вічна слава справжньому ЧОЛОВІКОВІ!! Ганьба сцикунам-ухилянтам!
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09.01.2025 09:08 Відповісти
Вічна пам'ять і Слава Герою! Щирі співчуття рідним... Простіть нас...
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09.01.2025 09:14 Відповісти
...і мусорсько-прокурорські...
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09.01.2025 10:06 Відповісти
40 річні військові пенсіонери? Припустим у вас було два по математиці, ладно, а 20 років назад в нас була армія, яка кількість? Коли іі розігнали ще в 90х., всім було пофіг, всі ржали з голодних офіцерів, а тепер воювати нікому? А якщо при них, то їм вже по 60…
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09.01.2025 10:07 Відповісти
Пам'ятаю його у тому проекті, всі судді просто захоплювалися його талантом. Дуже прикро...
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09.01.2025 09:35 Відповісти
я теж пам'ятаю, дуже талановитий і технічний...Вічна пам'ять!
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09.01.2025 10:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oO8nJs97TJE Танцюють всі
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09.01.2025 11:17 Відповісти
Загинув дуже талановитий Українець ,
біль ....😪😪😪
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09.01.2025 11:44 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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09.01.2025 10:15 Відповісти
а був би циркачем, футболістом, рукзакяном, прокурвом чи ********* із "сукнаріту"- мав би бронь...
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09.01.2025 10:44 Відповісти
якщо він на фронті від початку війни, то може то був його вибір
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10.01.2025 10:15 Відповісти
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09.01.2025 11:03 Відповісти
а мерззота влад яма лайна, втекло за кордон.
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09.01.2025 19:56 Відповісти
 
 