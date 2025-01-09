У бою за Україну загинув переможець 6 сезону шоу "Танцюють всі", хореограф і режисер-постановник Володимир Раков. ФОТО

6 січня в боях за Україну загинув переможець 6 сезону популярного українського шоу "Танцюють всі" Володимир Раков.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці Нового каналу.

Володимир Раков народився у Євпаторії. У 2013 році він став переможцем шостого сезону шоу "Танцюють всі!". У наступних двох сезонах чоловік співпрацював із проєктом як хореограф. У 2018 році Володимир разом із командою Wonder Crew здобув перше місце на змаганнях World of Dance у Берліні.

Він також працював асистентом хореографа на проєкті "Танці з зірками" та виконував роль танцівника в українському фільмі "Давай танцюй!".

Свою танцювальну майстерність Володимир вдосконалював у найкращих школах США, серед яких Broadway Dance Centre у Нью-Йорку, Millennium у Лос-Анджелесі та Movement Lifestyle у Лос-Анджелесі.

Володимир Раков брав участь у різних танцювальних конкурсах та працював актором у театрі. Окрім того, хореограф знімався у кліпах таких артистів, як Злата Огнєвіч, Віталій Козловський, Настя Каменських, Дмитро Монатік та інших.

До лав ЗСУ Володимир Раков долучився після початку великої війни у 2022 році та служив у 2 стрілецькому батальйоні 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила Галицького.

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