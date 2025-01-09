Ввечері російські БпЛА атакували Берестинський район Харківщини: постраждали дві жінки. ФОТО
8 січня близько 22:00 с. Нове Пекельне Зачепилівської ТГ Берестинського району атакував ворожий ударний безпілотник.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.
Російський БПЛА при падінні пошкодив авто, будинок та два сараї.
Вибухом пошкоджено господарчі приміщення, а також автомобіль. Частково зруйновано господарську будівлю, пошкоджено фасад, вікна та дах житлового будинку.
"42-річна жінка дістала поранення склом. У мешканки 67 років – гостра реакція на стрес. Постраждалим медики надали допомогу на місці", - розповіли у прокуратурі.
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