УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11757 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 144 11

Сховався під вантажівкою, обклавшись грілками: чоловік намагався втекти через кордон на Львівщині, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Львівщині у пункті пропуску "Краківець" прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон, сховавшись під вантажівкою і обклеївши себе грілками.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Чоловік намагався незаконно перетнути кордон, сховавшись під вантажівкою з грілками

Як зазначається, 34-річний мешканець Шептицького району намагався уникнути прикордонного контролю, сховавшись під вантажівкою MAN.

Чоловік обклеїв себе грілками, щоб не замерзнути в холодну погоду, і дочекався моменту, коли прикордонники проводили огляд кабіни та перевіряли документи водія. Тоді він вирішив вискочити з-під причепа і намагався прослизнути в кабіну вантажівки, але прикордонники помітили його спробу і затримали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На надувному каяку за кордон: ДПСУ затримала 26-річного чоловіка на Одещині. ФОТО

Чоловік намагався незаконно перетнути кордон, сховавшись під вантажівкою з грілкамиЧоловік намагався незаконно перетнути кордон, сховавшись під вантажівкою з грілками

На порушника склали адміністративний протокол за ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Водій вантажівки також був повідомлений про ознаки злочину за ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Обидва чоловіки покинули пункт пропуску під охороною поліції.

Чоловік намагався незаконно перетнути кордон, сховавшись під вантажівкою з грілкамиЧоловік намагався незаконно перетнути кордон, сховавшись під вантажівкою з грілками

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потрапили до фотопастки: На Буковині за 100 метрів від кордону затримано двох порушників, - ДПСУ. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6028) ухилянти (932) Львівська область (2440)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Грішнику не втікти від праведних людоловів!
показати весь коментар
09.01.2025 14:42
+6
Льодом, льодом довбень треба було обкладатись!
показати весь коментар
09.01.2025 14:44
+2
під вантажівкою ? А навіщо фото в кабині ? Це до чого ?
показати весь коментар
09.01.2025 14:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Грішнику не втікти від праведних людоловів!
показати весь коментар
09.01.2025 14:42 Відповісти
Льодом, льодом довбень треба було обкладатись!
показати весь коментар
09.01.2025 14:44 Відповісти
під вантажівкою ? А навіщо фото в кабині ? Це до чого ?
показати весь коментар
09.01.2025 14:47 Відповісти
А вот и нет.
"Кому окоп отрыть, кому бутик открыть" Водиле 3 года светит. Если не убедит что "заяц" залез когда он обедал в придорожном кафе, и он его (зайца) первый раз видит. Хотя, следствие бабло сдерёт. А неухилянту 800 грн (чуть дороже пол блока сигарет) штраф, и гуляй дальше.
показати весь коментар
09.01.2025 17:14 Відповісти
а водій тут до чого? якщо б чувак пригнув би до авто начальника митниці чі головного ДПСУ, то їх обох теж би взяли за фаберже?
показати весь коментар
09.01.2025 17:20 Відповісти
Та водій зовсім був не в курсах.
показати весь коментар
09.01.2025 18:32 Відповісти
Пом'янемо...
показати весь коментар
09.01.2025 18:22 Відповісти
Та от я не розумію, невже українцям ще дотепер не зрозуміло, що війна з кацапією програна, так звана кацапами "денацифікація" успішно проведена у 2022-2023 роках (не без значної допомоги української влади, яку самі ж українці обрали в 2019), а зараз іде просто бойня решти українців, котрі не пішли у 2022-2023 роках. Кому потрібні всі ці "героїчні оборони Донбасу", "яскраві захоплення Курщини"? Та тільки кацапам і зєлям, щоби винищити населення і заселити кацапами, як це зробили після голодомору. Що мені з цієї корумпованої країни (саме так. воють за статки злодіїв), коли мої рідні в землі а злодюги ще більше ссуть кров з мене. От таке майбутнє України. Дуже й дуже прикро за все це. І казати і тшитись, що спіймли ухилянта це не правильно. Ухилянтом він би був у 2022-му, коли усі патроти шли добровільно у війсьомаи, щоби боронити країну. Зараз народ побачив хто є хто і зо що вони мають погинути (саме погинути, а не боронити країну-руїну). Я впевнений, що багатьом моя думка не сподобається, але вцій ільшості, мабуть усі ці, що хочуть воювати, але не своїми дітьми чи родичами а інших.
показати весь коментар
10.01.2025 15:53 Відповісти
так і є...
тількі лояльні очколизи влади д Єрмака і його блазня будуть кричати про посилення мобілізації маючи бронь чи ті шо сидячі за кордоном чекають перемоги.
показати весь коментар
10.01.2025 22:48 Відповісти
 
 