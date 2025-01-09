Сховався під вантажівкою, обклавшись грілками: чоловік намагався втекти через кордон на Львівщині, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
На Львівщині у пункті пропуску "Краківець" прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон, сховавшись під вантажівкою і обклеївши себе грілками.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 34-річний мешканець Шептицького району намагався уникнути прикордонного контролю, сховавшись під вантажівкою MAN.
Чоловік обклеїв себе грілками, щоб не замерзнути в холодну погоду, і дочекався моменту, коли прикордонники проводили огляд кабіни та перевіряли документи водія. Тоді він вирішив вискочити з-під причепа і намагався прослизнути в кабіну вантажівки, але прикордонники помітили його спробу і затримали.
На порушника склали адміністративний протокол за ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Водій вантажівки також був повідомлений про ознаки злочину за ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Обидва чоловіки покинули пункт пропуску під охороною поліції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Кому окоп отрыть, кому бутик открыть" Водиле 3 года светит. Если не убедит что "заяц" залез когда он обедал в придорожном кафе, и он его (зайца) первый раз видит. Хотя, следствие бабло сдерёт. А неухилянту 800 грн (чуть дороже пол блока сигарет) штраф, и гуляй дальше.
тількі лояльні очколизи влади д Єрмака і його блазня будуть кричати про посилення мобілізації маючи бронь чи ті шо сидячі за кордоном чекають перемоги.