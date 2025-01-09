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Потрапили до фотопастки: На Буковині за 100 метрів від кордону затримано двох порушників, - ДПСУ. ВIДЕО

Прикордонники Чернівецького загону для припинення правопорушень на державному кордоні активно використовують технічні засоби охорони кордону, зокрема фотопастки.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, днями на ділянці відділу прикордонної служби "Красноїльськ" за допомогою фотопастки військовослужбовці ДПСУ зафіксували пересування у прикордонні двох невідомих осіб. Оператор БПЛА встановив місце перебування порушників кордону та направив у цей район пошукову групу зі службовим собакою.

Повідомляється, що двох чоловіків затримано за 100 метрів від українсько-румунського кордону. Затриманими виявилися мешканці Донецької області віком 40 та 46 років, які зізналися у намірі незаконно потрапити до Румунії.

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У ДПСУ додали, що правопорушників доставили до підрозділу для оформлення адміністративних матеріалів за статтею 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6028) ухилянти (932) Чернівецька область (34)


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Топ коментарі
+9
Не змогли захистити свої східні кордони,ну,хоча б захистять свої західні кордони!
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09.01.2025 13:18
+9
Дрони є, значить фронт забезпечений.
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09.01.2025 13:18
+4
вже пишуть Порушники а не Ухилянти.
Потрібно пащеки порозривати тим хто цивільних називає ухилянтами...😡
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09.01.2025 14:09
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Якщо ви маєте на увазі контрабанду. То від нас це цигарки, бурштин, антикваріат, цінні метали (необгрунтовані збагачення якось треба акумулювати).
А звідти - наркотичні вироби, заборонені речовини, бактерії (що є хробоми для тварин), може підробки валюти тощо.
Бо один з засобів руйнування країни з середи - це насичення ринку фальшем і тим що руйнує суспільство.
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09.01.2025 13:46 Відповісти
Не змогли захистити свої східні кордони,ну,хоча б захистять свої західні кордони!
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09.01.2025 13:18 Відповісти
Тебе не вистачало, не допоміг...
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09.01.2025 14:23 Відповісти
Дрони є, значить фронт забезпечений.
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09.01.2025 13:18 Відповісти
вже пишуть Порушники а не Ухилянти.
Потрібно пащеки порозривати тим хто цивільних називає ухилянтами...😡
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09.01.2025 14:09 Відповісти
Ок..Обісцянти..я вас зажди так називав..обісцяними з діда прадіда..
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09.01.2025 22:16 Відповісти
Пом'янемо...
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09.01.2025 18:09 Відповісти
 
 