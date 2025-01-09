Потрапили до фотопастки: На Буковині за 100 метрів від кордону затримано двох порушників, - ДПСУ. ВIДЕО
Прикордонники Чернівецького загону для припинення правопорушень на державному кордоні активно використовують технічні засоби охорони кордону, зокрема фотопастки.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, днями на ділянці відділу прикордонної служби "Красноїльськ" за допомогою фотопастки військовослужбовці ДПСУ зафіксували пересування у прикордонні двох невідомих осіб. Оператор БПЛА встановив місце перебування порушників кордону та направив у цей район пошукову групу зі службовим собакою.
Повідомляється, що двох чоловіків затримано за 100 метрів від українсько-румунського кордону. Затриманими виявилися мешканці Донецької області віком 40 та 46 років, які зізналися у намірі незаконно потрапити до Румунії.
У ДПСУ додали, що правопорушників доставили до підрозділу для оформлення адміністративних матеріалів за статтею 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
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А звідти - наркотичні вироби, заборонені речовини, бактерії (що є хробоми для тварин), може підробки валюти тощо.
Бо один з засобів руйнування країни з середи - це насичення ринку фальшем і тим що руйнує суспільство.
Потрібно пащеки порозривати тим хто цивільних називає ухилянтами...😡