Збитки на понад 4,3 млн грн: повідомлено про підозру начальнику штабу за безпідставне нарахування бойових виплат військовим на Миколаївщині, - ДБР. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР за сприяння СБУ повідомили про підозру начальнику штабу одного з військових підрозділів на Миколаївщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Згідно з розслідуванням, у червні 2024 року начальник штабу доручив нарахування виплат підлеглому без достатнього фахового досвіду. Цей підлеглий, у свою чергу, неправомірно оформив винагороду для військових, які не виконували бойових завдань. Начальник штабу не перевірив ці дії та погодив документи, що спричинило незаконні виплати.
Загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 4,3 млн гривень. Начальнику штабу пред’явлено підозру за статтею 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до своїх обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки), за яку передбачено покарання до 8 років позбавлення волі.
Як повідомляється, зараз вживаються дії щодо відшкодування завданих збитків державі. Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
Чіткий розподіл секторів та напрямків "діяльності" важливий!
Скільки ще таких "командирів" ми маємо? А потом дивуємося, звідки береться СЗЧ. Хтось безвилазно сидить в окопі, а хтось отримує "бойові" сидячи в теплі в тилу. У людей просто руки опускаються, коли вони це бачать
Проблема із ДВ системна. Наприклад, по ЗСУ немає нормативно-правового акту про виплату 30 тис. Відповідно, в одному підвалі штабу бату можуть сидіти планувальник, МПЗешник і юрист. Одному належить 50 тис. ДВ, другому - 30 тис., а третьому - хрін. Бо таке роз'яснення із ДСЗ МОУ. А те роз'яснення суди рекомендують згортати трубочкою...