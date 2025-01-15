УКР
Збитки на понад 4,3 млн грн: повідомлено про підозру начальнику штабу за безпідставне нарахування бойових виплат військовим на Миколаївщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР за сприяння СБУ повідомили про підозру начальнику штабу одного з військових підрозділів на Миколаївщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

ДБР повідомило про підозру начальнику штабу за безпідставне нарахування бойових виплат на Миколаївщині

Згідно з розслідуванням, у червні 2024 року начальник штабу доручив нарахування виплат підлеглому без достатнього фахового досвіду. Цей підлеглий, у свою чергу, неправомірно оформив винагороду для військових, які не виконували бойових завдань. Начальник штабу не перевірив ці дії та погодив документи, що спричинило незаконні виплати.

Загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 4,3 млн гривень. Начальнику штабу пред’явлено підозру за статтею 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до своїх обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки), за яку передбачено покарання до 8 років позбавлення волі.

ДБР повідомило про підозру начальнику штабу за безпідставне нарахування бойових виплат на Миколаївщині

Як повідомляється, зараз вживаються дії щодо відшкодування завданих збитків державі. Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

збитки (1456) ДБР (3700) підозра (850)
А командор цього начштабу нічого, як завжди, не знав....
показати весь коментар
15.01.2025 14:47 Відповісти
+5
Половину віддасть і все буде добре. Як там та стара пізда з Хмельницького,вже ніхто і не згадує.
показати весь коментар
15.01.2025 14:47 Відповісти
+3
То що ви там писали сьогодні в іншій темі про "фронтові випробування та несправедливість"?
Скільки ще таких "командирів" ми маємо? А потом дивуємося, звідки береться СЗЧ. Хтось безвилазно сидить в окопі, а хтось отримує "бойові" сидячи в теплі в тилу. У людей просто руки опускаються, коли вони це бачать
показати весь коментар
15.01.2025 15:32 Відповісти
Він мабуть "мертвими душами" завідує, то не його парафія.
Чіткий розподіл секторів та напрямків "діяльності" важливий!
показати весь коментар
15.01.2025 15:26 Відповісти
Так само як і Борисова, колишнього одеського воєнкома.
показати весь коментар
15.01.2025 15:28 Відповісти
Коли була перша 100 000 гривень - це нікого не хвилювало. Друга сотня тисяч - теж ні. Коли був перший мільйон - поліцаї навіть сраку не піднімали. Коли другий мільйон - ДБР ще спало. Коли третій мільйон - також всім похріну. І ось, коли вже від бабла тріскає срака - ось тоді наші доблесні правоохоронні органи возбудились...
показати весь коментар
15.01.2025 14:49 Відповісти
Які 8 років??? Цей начштабу має бути розстріляний за законами воєнного часу, тоді в інших підрозділах такі рецидиви точно припиняться. Рада має ухвалити відповідний закон на період війни.
показати весь коментар
15.01.2025 14:50 Відповісти
Коли прокурорам (та і всім іхшим) незаконні песії за інвалідність порахуєте?
показати весь коментар
15.01.2025 14:53 Відповісти
Тому і треба набирати більше піхоти - щоб професійні військові сиділи в тилу і нараховували собі бойові виплати, а мобілізований - ну він десь зник безвісти, нічого не знаєм, вам треба ви й шукайте.
показати весь коментар
15.01.2025 14:54 Відповісти
Коли сядуть за грати зедєрмаки, тоді я повірю в Закон
показати весь коментар
15.01.2025 15:28 Відповісти
Там не все треба читати так, як написано.
Проблема із ДВ системна. Наприклад, по ЗСУ немає нормативно-правового акту про виплату 30 тис. Відповідно, в одному підвалі штабу бату можуть сидіти планувальник, МПЗешник і юрист. Одному належить 50 тис. ДВ, другому - 30 тис., а третьому - хрін. Бо таке роз'яснення із ДСЗ МОУ. А те роз'яснення суди рекомендують згортати трубочкою...
показати весь коментар
15.01.2025 17:54 Відповісти
 
 