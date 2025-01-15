Окупанти скинули вибухівку з безпілотника на автобус у Херсоні: травмовано 3 людей. ФОТОрепортаж

Вдень 15 січня російські війська скинули вибухівку з безпілотника на автобус у Дніпровському районі Херсону: постраждало дві жінки і чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника у Дніпровському районі. Пошкоджено комунальний автобус", - написав він.

Також відомо про трьох поранених. 71-річний чоловік та двоє жінок 50 і 65 років ушпиталені з контузією та мінно-вибуховою травмою. Наразі триває дообстеження.

