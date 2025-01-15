УКР
Окупанти скинули вибухівку з безпілотника на автобус у Херсоні: травмовано 3 людей. ФОТОрепортаж

Вдень 15 січня російські війська скинули вибухівку з безпілотника на автобус у Дніпровському районі Херсону: постраждало дві жінки і чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника у Дніпровському районі. Пошкоджено комунальний автобус", - написав він.

Також відомо про трьох поранених. 71-річний чоловік та двоє жінок 50 і 65 років ушпиталені з контузією та мінно-вибуховою травмою. Наразі триває дообстеження.

Також дивіться: Доба на Херсонщині: 7 людей дістали поранення. Вранці росіяни обстріляли лікарню в Білозерці. ФОТОрепортаж

Обстріляли автобус у Херсоні 15 січня
Херсон (3565) жертви (1878) автобус (365) Мрочко Роман (39) Херсонська область (6112) Херсонський район (528)
За ці злочини проти людяності ***** буде розстріляне.
