Росіяни били по Нікопольщині дронами та артилерією, постраждав чоловік. ФОТОрепортаж

15 січня агресор бив по Нікопольщині артилерією та безпілотниками. Під ударами опинились Нікополь, Мирівська, Марганецька та Покровська громади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Внаслідок обстрлів постраждав 41-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, пошкоджені 2 промислові підприємства, приватний будинок, господарські та надвірна споруди, вантажівка і лінії електропередач.

Також обстрілювали окупанти Синельниківський район – вдень та ще раз вже надвечір. Деталі уточнюються.

Також читайте: Масована атака на Україну: ліквідовано пожежу на об’єкті критичної інфраструктури на Прикарпатті. ФОТОрепортаж



