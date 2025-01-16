Росіяни вдарили по Нікополю з РСЗВ, загинула жінка. ФОТО
Ввечері 15 січня росіяни обстріляли Нікополь з РСЗВ, загинула 1 людина.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"У Нікополі загинула 54-річна жінка. Її тіло рятувальники дістали з-під завалів будинку. Його ворог розтрощив, обстрілявши місто з РСЗВ. Чоловік 45 років через ворожу атаку отримав поранення. Йому надали медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно", - зазначив він.
Зруйновані оселя та господарська споруда. Є й понівечене житло – приватне і багатоповерхівки. Побиті гаражі та авто. Зачепило газогони й лінію електропередач.
Сталося дві пожежі, які рятувальники приборкали.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яр Холодний
показати весь коментар16.01.2025 07:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль