Росіяни вдарили по Нікополю з РСЗВ, загинула жінка. ФОТО

Ввечері 15 січня росіяни обстріляли Нікополь з РСЗВ, загинула 1 людина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"У Нікополі загинула 54-річна жінка. Її тіло рятувальники дістали з-під завалів будинку. Його ворог розтрощив, обстрілявши місто з РСЗВ. Чоловік 45 років через ворожу атаку отримав поранення. Йому надали медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно", - зазначив він.

Зруйновані оселя та господарська споруда. Є й понівечене житло – приватне і багатоповерхівки. Побиті гаражі та авто. Зачепило газогони й лінію електропередач.

Сталося дві пожежі, які рятувальники приборкали.

Читайте: Росіяни запустили ударні БпЛА з декількох напрямків, - Повітряні Сили (оновлено)

Наслідки російського удару по Нікополю 15 січня

обстріл (30375) жертви (1878) Нікополь (1322) Дніпропетровська область (4147) Нікопольський район (390) війна в Україні (5754)
Оруелл був геніальною людиною... В Росії все робиться "з точністю до навпаки"... При СРСР не воювали - тільки "боролись за мир". Та так, що в тому "мирі" каменя на камені не залишалося... Зараз "борются с украинизацией Украины" - і розносять бомбами та снарядами, переважно, райони з російськомовним населенням...
16.01.2025 07:46 Відповісти
 
 