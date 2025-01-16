Бойову частину російської ракети X-101 знешкодили на Сумщині. ФОТО
Біля одного із сіл Сумщини виявили російську ракету, яка не вибухнула під час падіння.
Про це повідомила поліція області, інформує Цензор.НЕТ.
"Оглянувши знахідку, співробітники управління вибухотехнічної служби зрозуміли, що цього разу матимуть справу з російською крилатою ракетою Х-101. Ця ракета класу "повітря – земля" важить 2200 кілограм та має потужну бойову частину вагою 400 кілограм.
Мобільна група вибухотехніків поліції провела знешкодження бойової частини ракети та вивезла її подалі від людських осель для знищення", - йдеться в повідомленні.
