Збитки на майже 6 млн грн: командиру військової частини повідомлено про підозру через фіктивні бойові доплати, - ДБР. ФОТО
Державне бюро розслідувань викрило схему незаконного нарахування бойових виплат у військовій частині на Черкащині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Зазначається, що в результаті 91 військовослужбовець отримав незаконні доплати, хоча жоден із них не перебував на передовій чи у зонах бойових дій. Загальна сума збитків для держави склала понад 5,9 млн грн.
Як повідомляє ДБР, більшість із 91 військового, які отримали виплати, навіть не знали про ці суми. Виплати були автоматично переведені на їхні рахунки, але перевірка показала, що жоден із них не був залучений до виконання бойових завдань.
Посадовцю інкримінують порушення ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.
Черкаська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону, яка здійснює процесуальне керівництво у справі, подала клопотання про обрання командиру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.
Наразі тривають дії з повернення коштів та встановлення всіх обставин порушення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Один говорить, я з матір'ю усю окупацію в Києві прожив, а тиж був на Уралі
Так, але у сусіда чотири німці на городі працювали.
Так і тут, отни воюють, другі бабло крадуть.