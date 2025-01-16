Служба в тилу й фіктивне бронювання: Викрито організаторів "схем для ухилянтів" на Хмельниччині та у Дніпрі. ФОТОрепортаж

Викрито дві схеми ухилення від мобілізації, які організували мешканці Хмельниччини та Дніпра. Обом повідомлено про підозру у зловживанні впливом та підбуренні до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Так, 38-річний житель Кам’янець-Подільського району, дізнавшись про бажання знайомого уникнути мобілізації, запропонував йому свої "послуги". Чоловік обіцяв вплинути на рішення службовців обласного ТЦК та СП і лікарів ВЛК, щоб забезпечити проходження медкомісії і залишити "клієнта" у тилових підрозділах ЗСУ, оминаючи зону бойових дій. За це він запросив 5 тисяч доларів. Затримали ділка під час отримання частини суми в розмірі 4 тисяч доларів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За $300 пропускав через транзитну ділянку дороги з Молдовою чоловіків призовного віку: Викрито правоохоронця на Одещині, - ДБР. ФОТО

У Дніпрі інший підозрюваний, колишній адміністратор сервісного центру МВС, розробив більш масштабну схему ухилення від мобілізації. Він підшукував військовозобов’язаних через довірених осіб і пропонував вирішити питання з оновленням облікових даних, оформленням фіктивного бронювання чи виключенням із військового обліку.

Також дивіться: Організатора схеми для ухилянтів по системі "Шлях" затримано на Львівщині на одержанні 15 тис. дол. ФОТО

Зазначається, що за свої "послуги", які обіцяв здійснити через підроблені документи чи підкуп посадовців, він вимагав 5 тисяч доларів. Чоловіка затримали під час одержання грошей. Під час обшуків у нього вилучили бланки, засоби зв’язку та копії військово-облікових документів інших осіб.





Обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці перевіряють причетність до злочину інших осіб.

Також дивіться: Фіктивна інвалідність та зняття військовозобов’язаних з обліку: викрито ексголову ВЛК на Київщині. ФОТОрепортаж



