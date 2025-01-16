Служба в тилу й фіктивне бронювання: Викрито організаторів "схем для ухилянтів" на Хмельниччині та у Дніпрі. ФОТОрепортаж
Викрито дві схеми ухилення від мобілізації, які організували мешканці Хмельниччини та Дніпра. Обом повідомлено про підозру у зловживанні впливом та підбуренні до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Так, 38-річний житель Кам’янець-Подільського району, дізнавшись про бажання знайомого уникнути мобілізації, запропонував йому свої "послуги". Чоловік обіцяв вплинути на рішення службовців обласного ТЦК та СП і лікарів ВЛК, щоб забезпечити проходження медкомісії і залишити "клієнта" у тилових підрозділах ЗСУ, оминаючи зону бойових дій. За це він запросив 5 тисяч доларів. Затримали ділка під час отримання частини суми в розмірі 4 тисяч доларів.
У Дніпрі інший підозрюваний, колишній адміністратор сервісного центру МВС, розробив більш масштабну схему ухилення від мобілізації. Він підшукував військовозобов’язаних через довірених осіб і пропонував вирішити питання з оновленням облікових даних, оформленням фіктивного бронювання чи виключенням із військового обліку.
Зазначається, що за свої "послуги", які обіцяв здійснити через підроблені документи чи підкуп посадовців, він вимагав 5 тисяч доларів. Чоловіка затримали під час одержання грошей. Під час обшуків у нього вилучили бланки, засоби зв’язку та копії військово-облікових документів інших осіб.
Обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці перевіряють причетність до злочину інших осіб.
Як то кажуть : своїм - все, рабам - закон !!!!