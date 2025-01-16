УКР
8 тис. доларів за охочого: на Одещині викрито організатора незаконного переправлення через кордон. ФОТО

Оперативники Одеського прикордонного загону спільно з Нацполіцією викрили 24-річного жителя Одещини, який організував канал незаконного переправлення осіб мобілізаційного віку через кордон України.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

В Одеській області викрито організатора переправлення осіб

Як зазначається, зловмисник рекламував свої послуги через месенджери, пропонуючи клієнтам безперешкодний перетин кордону через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону за 8000 доларів США. Для уникнення викриття, організатор діяв через посібників, які приймали авансові платежі.

Затримання відбулося під час отримання всієї суми від клієнта. Порушник надавав детальні інструкції з маршруту втечі та алібі на випадок зустрічі з прикордонниками, а також зустрічав клієнтів на автівці, доставляючи їх до кордону.

Під час обшуків у автомобілях та домоволодіннях зловмисника були вилучені мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти, чорнові записи та інші докази, які підтверджують його незаконну діяльність.

Організатору оголошено підозру за статтею 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Правоохоронці продовжують встановлювати причетність інших осіб до організації цього каналу незаконного переправлення.

