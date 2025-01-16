Автомобіль з порушниками-втікачами злетів у кювет біля кордону з Молдовою, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО
Порушники кордону намагалися втекти від прикордонників на автомобілі, але водій не впорався з керуванням і автомобіль злетів у кювет.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"Офіцери оперативно-розшукового підрозділу Чернівецького прикордонного загону здобули інформацію про підготовку незаконного перетинання державного кордону групою чоловіків. У визначений час житель прикордоння, взявши чотирьох пасажирів, на власному автомобілі вирушив в бік сусідньої Молдови", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час затримання порушники намагалися втекти, однак в ході переслідування водій не впорався з керуванням і автомобіль злетів у кювет.
У ДПСУ повідомили, що під час подальшої перевірки прикордонники дізналися, що мешканці Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької областей та міста Києва за доставку до Молдови в обхід пунктів пропуску заплатили по 8 тисяч доларів.
Щодо порушників складено протоколи про адміністративне правопорушення.
Стосовно чоловіка, який намагався здійснити незаконне переправлення громадян через кордон, до правоохоронних органів направлено повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР. Переправника затримано в порядку статті 208 КПК України.
Невдобно получилось...
а захищати ії і свої сімʼї 🙁
Хтось їхні домівки захищати повинні але не вони.