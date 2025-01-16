Автомобіль з порушниками-втікачами злетів у кювет біля кордону з Молдовою, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Порушники кордону намагалися втекти від прикордонників на автомобілі, але водій не впорався з керуванням і автомобіль злетів у кювет.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Офіцери оперативно-розшукового підрозділу Чернівецького прикордонного загону здобули інформацію про підготовку незаконного перетинання державного кордону групою чоловіків. У визначений час житель прикордоння, взявши чотирьох пасажирів, на власному автомобілі вирушив в бік сусідньої Молдови", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час затримання порушники намагалися втекти, однак в ході переслідування водій не впорався з керуванням і автомобіль злетів у кювет.

Також дивіться: Перетин кордону за 8 тис. доларів з кожного: на Одещині затримано трьох порушників після попереджувальних пострілів, - ДПСУ. ВIДЕО

У ДПСУ повідомили, що під час подальшої перевірки прикордонники дізналися, що мешканці Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької областей та міста Києва за доставку до Молдови в обхід пунктів пропуску заплатили по 8 тисяч доларів.

Щодо порушників складено протоколи про адміністративне правопорушення.

Дивіться також: Прикордонники затримали дві групи порушників біля кордону зі Словаччиною, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Стосовно чоловіка, який намагався здійснити незаконне переправлення громадян через кордон, до правоохоронних органів направлено повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР. Переправника затримано в порядку статті 208 КПК України.