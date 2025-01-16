УКР
Автомобіль з порушниками-втікачами злетів у кювет біля кордону з Молдовою, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Порушники кордону намагалися втекти від прикордонників на автомобілі, але водій не впорався з керуванням і автомобіль злетів у кювет.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Офіцери оперативно-розшукового підрозділу Чернівецького прикордонного загону здобули інформацію про підготовку незаконного перетинання державного кордону групою чоловіків. У визначений час житель прикордоння, взявши чотирьох пасажирів, на власному автомобілі вирушив в бік сусідньої Молдови", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час затримання порушники намагалися втекти, однак в ході переслідування водій не впорався з керуванням і автомобіль злетів у кювет.

Також дивіться: Перетин кордону за 8 тис. доларів з кожного: на Одещині затримано трьох порушників після попереджувальних пострілів, - ДПСУ. ВIДЕО

Порушники злетіли на авто у кювет біля кордону з Молдовою

У ДПСУ повідомили, що під час подальшої перевірки прикордонники дізналися, що мешканці Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької областей та міста Києва за доставку до Молдови в обхід пунктів пропуску заплатили по 8 тисяч доларів.

Щодо порушників складено протоколи про адміністративне правопорушення.

Дивіться також: Прикордонники затримали дві групи порушників біля кордону зі Словаччиною, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Порушники злетіли на авто у кювет біля кордону з Молдовою

Стосовно чоловіка, який намагався здійснити незаконне переправлення громадян через кордон, до правоохоронних органів направлено повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР. Переправника затримано в порядку статті 208 КПК України.

Держприкордонслужба ДПСУ (6327) кордон (4862) Молдова (2117)
+2
Шніва? Чом нє УАЗ-Поцрєот?
16.01.2025 11:04 Відповісти
+2
Потрібно не тікати зі своєі рідної землі ,
а захищати ії і свої сімʼї 🙁
16.01.2025 12:11 Відповісти
+2
А якщо у них немає домівок і вони просто вирішили виїхати, щоб як мінімум не заважати, то що тоді?
16.01.2025 14:49 Відповісти
Це десь на ділянці Маяки-Паланка.
Невдобно получилось...
16.01.2025 11:02 Відповісти
Шніва? Чом нє УАЗ-Поцрєот?
16.01.2025 11:04 Відповісти
Звичайно краще їздити на ЗАЗ, саме на українських автомобілях! Але він чомусь у мудрого керівництва не працює. Немає ні роботи людям, ні автомобілів.
16.01.2025 11:12 Відповісти
Інша справа на *********😆 Нахер той социалізм на карман васадзе.
17.01.2025 20:18 Відповісти
Потрібно не тікати зі своєі рідної землі ,
а захищати ії і свої сімʼї 🙁
16.01.2025 12:11 Відповісти
Хай би здохли всі,боягузливі істоти
Хтось їхні домівки захищати повинні але не вони.
16.01.2025 12:42 Відповісти
А якщо у них немає домівок і вони просто вирішили виїхати, щоб як мінімум не заважати, то що тоді?
16.01.2025 14:49 Відповісти
Оце лашари🤣
17.01.2025 20:19 Відповісти
 
 