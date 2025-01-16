Окупанти з безпілотника атакували комунальників у Херсоні: пошкоджено транспорт. ФОТО
Вдень 16 січня російські війська скинули вибухівку з безпілотника на комунальників, які працювали в Дніпровському районі Херсону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Під час виконання робіт у Дніпровському районі російські терористи скинули вибухівку з дрона на транспорт нашого КП "Парки Херсона"", - ідеться в повідомленні.
На щастя, працівники не постраждали.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Yurii #596422
показати весь коментар16.01.2025 13:30 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль