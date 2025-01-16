УКР
Окупанти з безпілотника атакували комунальників у Херсоні: пошкоджено транспорт. ФОТО

Вдень 16 січня російські війська скинули вибухівку з безпілотника на комунальників, які працювали в Дніпровському районі Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Під час виконання робіт у Дніпровському районі російські терористи скинули вибухівку з дрона на транспорт нашого КП "Парки Херсона"", - ідеться в повідомленні.

На щастя, працівники не постраждали.

Також читайте: Вночі росіяни вбили мешканця Антонівки, в лікарні помер постраждалий 15 січня херсонець

пошкоджений сміттєвоз у Херсоні
