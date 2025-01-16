Вночі росіяни вбили мешканця Антонівки, в лікарні помер постраждалий 15 січня херсонець

Сьогодні вночі, 16 січня, росіяни вдарили безпілотником по Антонівці в Херсонській області, унаслідок чого загинув чоловік. Також зросла кількість загиблих унаслідок учорашніх атак окупантів на Херсон та область.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Удар по Антонівці

Так, опівночі російські війська атакували з БпЛА Антонівку. Цей ворожий удар обірвав життя 37-річного місцевого жителя.



Ще один чоловік, 33 роки, дістав вибухову травму, уламкові поранення ніг та забій голови. Потерпілого шпиталізували.

Також голова ОВА повідомив, що у лікарні зупинилося серце 53-річного херсонця, який учора опівдні постраждав через атаку ворожого дрона у Херсоні.

"Лікарі робили все можливе, щоб врятувати його життя, але поранення виявилася надто важкими. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Скорішого одужання пораненому", - йдеться в повідомленні.

Обстріли Херсонщини

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Розлив, Софіївка, Станіслав, Олександрівка, Берислав, Новодмитрівка, Новокаїри, Дар'ївка, Томарине, Широка Балка, Львове, Антонівка, Садове, Придніпровське, Приозерне, Комишани, Архангельське, Гаврилівка, Бургунка, Благовіщенське, Вірівка, Веселе, Велетенське, Іванівка, Дніпровське, Понятівка, Миколаївка, Микільське, Микільські дачі, Токарівка, Золота Балка, Ольгівка, Кізомис, Качкарівка та місто Херсон.

Повідомляється, що російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили фермерське господарство, маршрутний автобус та приватні автомобілі.



"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 10 - дістали поранення", - додав Прокудін.