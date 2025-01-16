У Вінниці 22-річний водій Mersedes збив двох дівчат на пішохідному переході: його затримали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У центрі Вінниці у четвер, 16 січня, 22-річний водій автомобіля Mercedes на швидкості збив двох 19-річних дівчат, які переходили дорогу на пішохідному переході.
Про це повідомила поліція Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.
За даними поліції, ДТП сталася близько 16:20 на вулиці Театральній у центрі Вінниці. Дівчата переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Обом постраждалим по 19 років, їх із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
Водія згодом затримали. Правоохоронці розпочали розслідування провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Слідчі готують матеріали для повідомлення затриманому про підозру, а також обрання йому запобіжного заходу.
До обрання запобіжного заходу 22-річний водій перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.
Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
