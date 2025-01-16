УКР
У Вінниці 22-річний водій Mersedes збив двох дівчат на пішохідному переході: його затримали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі Вінниці у четвер, 16 січня, 22-річний водій автомобіля Mercedes на швидкості збив двох 19-річних дівчат, які переходили дорогу на пішохідному переході. 

Про це повідомила поліція Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними поліції, ДТП сталася близько 16:20 на вулиці Театральній у центрі Вінниці. Дівчата переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

Обом постраждалим по 19 років, їх із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Водія згодом затримали. Правоохоронці розпочали розслідування провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Слідчі готують матеріали для повідомлення затриманому про підозру, а також обрання йому запобіжного заходу.

До обрання запобіжного заходу 22-річний водій перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.
Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

ДТП у Вінниці 16 січня: водій Mersedes збив на пішоході двох дівчат
Топ коментарі
+45
схоже знов чергова мерзенна дитинка мерзенних батьків...
16.01.2025 23:39 Відповісти
+32
За збиття пішохода на зебрі потрібно встановити найжорсткіше покарання - 10 років тюрми від дзвінка до дзвінка + конфіскація засобу скоєння злочину в рахунок компенсації жертвам. В випадку смерті потерпілих 15 років як за умисне вбивство. Він в 22 роки неповноцінний вбивати окупантів, але ж, ****, може вбивати наших жінок, дітей та внуків на дорогах! У нас і так жінок не лишилось. Втекли за кордон, бо таких мудаків з кожним днем все більше і більше. Ну і як тут жити? А як дітей до школи відпускати? А як народжувати від таких придурків?
17.01.2025 00:00 Відповісти
+30
"Йому загрожує до 8 років позбавлення волі"

не хвилюйтесь шановні телеглядачі - через місяць-другий ще когось задавить
16.01.2025 23:38 Відповісти
на людей
17.01.2025 15:27 Відповісти
Вседозволеність призводить до безкарності, коли все можна "порєшать".
17.01.2025 11:30 Відповісти
взагалі дивує що знаходяться істоти що вішають всіх собак на дівчат ..

з іншого боку 73% звідкись же взялись
17.01.2025 11:50 Відповісти
це як іноді істоти кажуть що жертва сама винна в згвалтуванні - бо вона вдягла коротку спідницю
17.01.2025 15:15 Відповісти
довбо"б сраний, а не водій
17.01.2025 11:55 Відповісти
У Вас галюни.
17.01.2025 16:53 Відповісти
ОН МАЛО ТОГО ЧТО СБИЛ ЕЩЁ И НАЧАЛ НЕПРАВИЛЬНО ПЕРЕДВИГАТЬ ЧЕЛОВЕКА С ПЕРЕЛОМАМИ, ЧТО 100% ПРИВЕЛО К УХУДШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ПОСТРАДАВШЕЙ !!!
17.01.2025 18:07 Відповісти
безкарне бидло на дорогах так по всій Україні
18.01.2025 21:36 Відповісти
ЭТО УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО В СВЯЗИ С ОБГОНОМ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ !!! ЕСЛИ НЕТ ТО НЕТ ВЛАСТИ !!!
19.01.2025 00:39 Відповісти
НУ ЕСЛИ В ТАЙЛАНДЕ ЗА НАРКОТИКИ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ И МЫ С НИМИ В ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ, ТО ЭТО НЕ МЕНЬШЕ !!! ИЛИ ВЛАСТИ ВРУТ !!!
19.01.2025 01:40 Відповісти
