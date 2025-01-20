Вночі ворог обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії та "Градів". Сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 4 "шахеди". ФОТОрепортаж

Вночі 20 січня російські загарбники з важкої артилерії та РСЗВ "Градів" били по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пошкоджені промислове підприємство, гімназія, 4 багатоповерхівки, лінія електропередач. Ніхто не постраждав.

Підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю 4 БпЛА.

"Сьогодні у Кривому Розі День жалоби за загиблими через ракетний удар по місту, що стався 17 січня. Ворожа атака обірвала життя 5 людей. Співчуття рідним і близьким", - додав Лисак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ніч на Дніпропетровщині: обстрілами пошкоджено промпідприємство та адмінбудівля у Нікополі











