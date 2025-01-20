Вночі ворог обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії та "Градів". Сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 4 "шахеди". ФОТОрепортаж
Вночі 20 січня російські загарбники з важкої артилерії та РСЗВ "Градів" били по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Пошкоджені промислове підприємство, гімназія, 4 багатоповерхівки, лінія електропередач. Ніхто не постраждав.
Підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю 4 БпЛА.
"Сьогодні у Кривому Розі День жалоби за загиблими через ракетний удар по місту, що стався 17 січня. Ворожа атака обірвала життя 5 людей. Співчуття рідним і близьким", - додав Лисак.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль