Ночью враг обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии и "Градов". Силы ПВО уничтожили над Днепропетровщиной 4 "шахеда". ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 20 января российские захватчики из тяжелой артиллерии и РСЗО "Градов" били по Никополю, Марганецкой и Покровской громадах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Повреждены промышленное предприятие, гимназия, 4 многоэтажки, линия электропередач. Никто не пострадал.

Подразделения ЧвК "Схід" уничтожили над областью 4 БпЛА.

"Сегодня в Кривом Роге День траура по погибшим из-за ракетного удара по городу, произошедшего 17 января. Вражеская атака оборвала жизни 5 человек. Соболезнования родным и близким", - добавил Лысак.

Читайте также: Ночь на Днепропетровщине: обстрелами повреждены промпредприятие и админздание в Никополе

Обстріли Дніпропетровщини 20 січня
Обстріли Дніпропетровщини 20 січня
Обстріли Дніпропетровщини 20 січня
Обстріли Дніпропетровщини 20 січня
Обстріли Дніпропетровщини 20 січня
Обстріли Дніпропетровщини 20 січня

