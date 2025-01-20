Ночью враг обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии и "Градов". Силы ПВО уничтожили над Днепропетровщиной 4 "шахеда". ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью 20 января российские захватчики из тяжелой артиллерии и РСЗО "Градов" били по Никополю, Марганецкой и Покровской громадах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Повреждены промышленное предприятие, гимназия, 4 многоэтажки, линия электропередач. Никто не пострадал.
Подразделения ЧвК "Схід" уничтожили над областью 4 БпЛА.
"Сегодня в Кривом Роге День траура по погибшим из-за ракетного удара по городу, произошедшего 17 января. Вражеская атака оборвала жизни 5 человек. Соболезнования родным и близким", - добавил Лысак.
