Бюджет втратив 24 млн грн на закупівлі комп’ютерів: СБУ повідомила про підозру ексзаступнику міністра соцполітики. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру ексзаступнику міністра соціальної політики. Через дії чиновника держбюджет втратив понад 24 млн грн.

Про це повідомила пресслужба СБУ

"Під час повномасштабного вторгнення цей посадовець уклав із комерційним підприємством несанкціоновану угоду про закупівлю комп’ютерів для центрального апарату Міністерства. Зокрема, ця угода була підписана тодішнім заступником Міністра всупереч законодавству, оскільки не відповідала цілям і завданням проєкту співпраці зі Світовим банком, у межах якого мала відбуватися закупівля комп'ютерної техніки, а також не була погоджена з Мінцифри", - йдеться в повідомленні.

Судово-економічна експертиза підтвердила, що держбюджету України завдано збитків на понад 24 млн грн.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Санкція статті передбачає покарання від двох до пʼяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади.

