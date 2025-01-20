УКР
Бюджет втратив 24 млн грн на закупівлі комп’ютерів: СБУ повідомила про підозру ексзаступнику міністра соцполітики. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру ексзаступнику міністра соціальної політики. Через дії чиновника держбюджет втратив понад 24 млн грн.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час повномасштабного вторгнення цей посадовець уклав із комерційним підприємством несанкціоновану угоду про закупівлю комп’ютерів для центрального апарату Міністерства. Зокрема, ця угода була підписана тодішнім заступником Міністра всупереч законодавству, оскільки не відповідала цілям і завданням проєкту співпраці зі Світовим банком, у межах якого мала відбуватися закупівля комп'ютерної техніки, а також не була погоджена з Мінцифри", - йдеться в повідомленні.

Судово-економічна експертиза підтвердила, що держбюджету України завдано збитків на понад 24 млн грн.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Санкція статті передбачає покарання від двох до пʼяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади.

СБУ (13281) Міністерство соціальної політики (1284)
+5
Шобло розікрало усе за ці 5 років
20.01.2025 12:22 Відповісти
+5
Це міністр замість себе підставив лоха за три копійки. Мов він не знав нічого і нічого не підписував. Ай вибачте, міністерка мабуть, бо в нас тут фемінізми, порядна жіночка така
20.01.2025 12:28 Відповісти
+3
Хто ж иого наиняв - такого хитровиібаного?
20.01.2025 12:15 Відповісти
Хто ж иого наиняв - такого хитровиібаного?
20.01.2025 12:15 Відповісти
Дадуть відповідь коли він екс буде
20.01.2025 12:20 Відповісти
куди не плюнь-всюди зелені злодюги,втікачі,рвачі та бидлота
20.01.2025 13:44 Відповісти
Це міністр замість себе підставив лоха за три копійки. Мов він не знав нічого і нічого не підписував. Ай вибачте, міністерка мабуть, бо в нас тут фемінізми, порядна жіночка така
20.01.2025 12:28 Відповісти
А що ж про відкати нічого не кажуть? Дадуть рік умовно, а там і щастя буде? Чи відкати пішли в інше місце?
20.01.2025 12:17 Відповісти
Замало було
20.01.2025 12:19 Відповісти
Як екс, так і справа, а раніше нізяяяя....
20.01.2025 12:18 Відповісти
Шобло розікрало усе за ці 5 років
20.01.2025 12:22 Відповісти
А скільки на 20.01.2025 втратив бюджет від роздачи нащадкам Шарикова по 1000 гр. від нащадка папи Саши та мами Рімми?
ВЗЯВ 1000 від Зеленського - ВБИВ солдата ЗСУ.
20.01.2025 12:23 Відповісти
В природе не существует ни одной тендерной угоды без значительного завышения цены,все бюджетные траты делаются через жирные откаты,без исключений.
20.01.2025 12:30 Відповісти
Такі діяння, без ОСОБИСТОГО втручання держСекретарів у ЦОВВ, НЕ ПРОХОДЯТЬ, це аксіома тендерної групи осіб!
Але ж про держСекретарів, чомусь замовчування!? Мабуть, заклопотані, правоохоронні діячі?
20.01.2025 12:37 Відповісти
І знову черговий "свинарчук" Боневтіка. Кожен день чути про цих "свинарчуків", а той, що обіцяв, якщо знайдуть хоч одного - піде і нарід повірив. Пішов?
20.01.2025 12:51 Відповісти
Чіпуха... Японський суперкомп'ютер Fugaku довгий час утримував звання найшвидшого у світі. Його вартість оцінюється в 1,2 мільярда доларів
20.01.2025 12:58 Відповісти
А ви, прості хлопці, беріть ружжа та ******** в донецькі посадки, цю ж ******* треба захищати....
20.01.2025 15:35 Відповісти
Предлагаю его простить, понять, и отпустить за бугор, а активы перекинуть на фунта партнера Ермака Колюбаева, или другого фунта от ОП, как это было с активами Медведчука
20.01.2025 17:03 Відповісти
Треба "санкцонувати" з Мінцифри закупівлю комп'ютеров для іншого міністерства? Це взагалі якась дичіна, попровді кажучі. Ніхто більш так не вважає?
20.01.2025 17:14 Відповісти
 
 